Vali Güzeloğlu'ndan, huzurevi sakinlerine ziyaret

Ülkemizde her yıl 18–24 Mart tarihleri arası kutlanan “Yaşlılar Haftası” nedeniyle, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu, Kocaeli Huzurevine ziyarette bulundu.

Ziyarette Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu’na, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü, Müdür Yardımcısı Mesut Yalçın eşlik etti.

Kocaeli Huzurevi Müdürü Berna Anık Aksu, Huzurevi Dernek Başkanı Olcay Ilıcalı, Huzurevi sakinlerinden İzzet Özer ve Makbule Kartal tarafından kapıda karşılanarak çiçek takdiminde bulunulan Güzeloğlu çifti, yaşlılarla tek tek tokalaşarak, onlara çiçek verdi.

91 KAPASİTELİ

Huzurevi sakinlerinden İzzet Özer’in konuşmalarından sonra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Bugün hem Yaşlılar haftası, hem de huzurevimizin geleneksel konseri var. İnşallah güzel bir konser olacak. Huzurevimiz geçen yıl yılbaşında epey bir sıkıntı yaşadı. Yaklaşık 7,5 ay Gündoğdu Rehabilitasyon Merkezinde ikamet etmek zorunda kaldık. Fakat Sayın Valimizin takdiri ve öngörüsüyle burası nasip oldu. Tüm yaşlılarımız adına Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir huzurevi kazanmış olduk. Eksiklerimizin tamamlanması için derneğimizde ayrıca katkılar sundular. Yaşlılarımızın sabretmesiyle de böyle güzel bir binaya kavuştuk. Gebze’de ki huzurevimizde şuan devam ediyor. Sayın Valimizin orada yeni tertip ve düzenlemeleriyle güzel bir huzurevi çıkacağına inanıyoruz. Sırada bekleyen yaşlılarımızı Kocaeli’de rahatlatacağımızı umut ediyoruz. Bu sebepten dolayı Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. 91 kapasiteli olan huzurevimizde 23 tane bakıma muhtaç yaşlımızla birlikte hizmet veriyoruz. İşlemleri devam eden 84 yaşlımız mevcut. Bunlardan 44 tanesi erkek, 38 tanesi bayan büyüğümüzdür. 60 tanesi ücretli ancak ücretsiz yaşlılarımızda var. İhtiyacımız olduğu her an Sayın Valimizin desteklerini görmekten mutluluk duyuyoruz. Yaşlılar haftası nedeniyle gösterdikleri nezaketten dolayı Sayın Valimize ve eşlerine teşekkür ediyoruz” diyen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü’nün konuşmalarının ardından Huzurevi sakinlerinden İzzet Özer’in okuduğu şiir ve Yaşar Durmaz’ın seslendirdiği şarkı büyük beğeni topladı

YENİ HUZUREVİ PORJESİ

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise ziyarette yaptığı konuşmalarında; “Bugün sizlerle olmaktan büyük bir mutluluk duyuyor, hepinizin ellerinden öpüyoruz. Bugün Yaşlılar Haftası kutlaması çerçevesinde sizlerle birlikte olduk ancak hepiniz bizlerden gençsiniz. Allah yüzünüzdeki gülümsemeyi, yaşam sevincinizi eksik etmesin. Huzurevimizin çatısı altında sizlerin huzurla yaşadığını görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bizim devlet olarak gayemiz; sizin mutlu, huzur içinde ve hiçbir şeye muhtaç olmadan böylesi güzel bir ortamda hayatınızı geçirmenizdir. Burada çalışan bütün arkadaşlarım bu bilinçle kendi ailelerinden ayırmadan sizlerle her anı paylaşarak geçiriyorlar. Huzurevimizde imkanların her geçen gün iyileştiğini görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Sizler gibi huzurevi çatısı altında yaşamak isteyen büyüklerimiz var. Onlar ve sizler içinde hizmet verecek yeni huzurevi projemiz var. İnşallah bu yıl içerisinde eski huzurevinin bulunduğu yerde ve başka yerde de yeni yerimizin temellerini atacağız. Ancak burasıda her zaman huzurevi kalacak. Her nerede olursa olsun orayı değerli kılan binası değil, yaşayanların ve çalışanların nasıl olduğudur. Onun için sizden isteğim; kendinizi çok iyi hissetmeniz ve burayı bir saray gibi düşünüyorsanız sizlerin de sultan olduğunuzu unutmamanızdır. Çalışanlarımızın gayretini görüyorum. Bizde devlet olarak elimizdeki bütün imkanlarla hem sizin gibi büyüklerimizi, hem de bize emanet edilmiş yeni doğmuş bebekler dahil devletimizin himayesine, bakımına konu olmuş her insanımızı kucaklıyoruz. Çünkü devlet bunun için var. Hakkın rızası, milletimizin duası. Onun için sizden duanızı istiyoruz.

HUZUREVİNDE HUZUR ALMAK

İnsanın her an büyüklerini hatırlamasını, onlara saygı duymasını, kapısını çalmasını, duasını almasını insanlığın temel bir görevi olarak kabul ediyoruz. Küçüklere sevgi, büyüklere hürmet ve saygı diye bir sözümüz vardır. Çünkü bir gün hepimiz büyük olacağız. Anne ve babasının rızasını almayanın bizim inancımızda ve töremizde işi rast gitmez ve Allah rızasını hak etmez. Bu işler gönül işidir. Hepinize hayırlı, sağlıklı imanlı ömür diliyorum. Başımızın tacı olacak daha uzun zamanlarda buluşalım. Huzurevinde huzur almak, huzur içinde yaşamak, sizin gibi mutlu olmak isteyen kim varsa devlet olarak kapımızı, gönlümüzü açacağız ve onlarla birlikte yeni binalarımızda hizmet vereceğiz. Allah birliğimizi daim etsin. Akşamki konserinizde hayırlı olsun. ellerinden öpüyor, gününüzü tebrik ediyorum.” dedi.

Ardından Huzurevi İmam Hatip-i Mustafa Öztürk 18Mart Çanakkale şehitleri için Kuran-ı Kerim okudu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Sayın Ayşe Güzeloğlu, huzurevi sakinleri ile tek tek ilgilenerek, sohbet etti ve onlara çeşitli hediyeler verdiler.