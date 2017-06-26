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Vali Güzeloğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı

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Vali Güzeloğlu'ndan 'Kurtuluş' mesajı
Vali Hasan Basri Güzeloğlu İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşundan kurtuluşunun 96. yıl dönümü sebebiyle mesaj yayınladı.

Güzeloğlu mesajında şunları kaydetti:

Sahip olduğu ekonomik, tarihi ve kültürel değerleri ile ülkemizin göz bebeği olan İzmit’imizin düşman işgalinden Kurtuluşunun 96. Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz.

    Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce milletimizin şanlı bir geçmişi, muhteşem bir tarihi vardır. Kurtuluş günlerimiz, işte böyle bir tarihin ürünü olmanın yanında, vatanın bölünmezliğinin dünyaya ispatıdır.

    Kurtuluş Savaşı’nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşayan aziz milletimiz, ordusuyla tek yürek, tek vücut olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek, hürriyetine sahip çıkmış ve ülkemizin her köşesinde şanlı bayrağımızı dalgalandırmıştır. Bu destan, birlik ve beraberlik ile kardeşlik duygularıyla kenetlenen bir halkın, her türlü yokluk ve zorluk karşısında bile neler yapabileceğinin en güzel kanıtıdır.

    28 Haziran 1921, inancın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenen ellerin tarihidir. 

    Kendisinden sonra gelecek yeni nesillerin hürriyetlerini canından aziz sayan bir inancın bayraktarlığını yapmış bir millet olarak vatanımıza, milletimize, birlik ve beraberliğimize göz dikenlere tarihin her döneminde gereken dersleri vermesini bilmişizdir. 

     Bu duygu ve düşüncelerle; bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü bize yeniden kazandıran ve kurduğu Cumhuriyet ile Türk Milleti’nin kaderini değiştiren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyor,  hizmet etmekten onur duyduğum tüm Kocaelili hemşehrilerimizin 28 Haziran Kurtuluş Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 
 

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