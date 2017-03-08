Vali Güzeloğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan ve Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek'in ailesini ziyaret etti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Ümit İnan'ın Gebze'deki evine giden Güzeloğlu, şehidin babası Nezir ve annesi Zeliha İnan'la sohbet etti.

Güzeloğlu, Türkiye'nin birlik ve beraberliği için canlarını seve seve veren ve şehadet mertebesine ulaşan tüm şehitleri şükran ve minnet duygularıyla andıklarını söyledi.

Şehidin ailesi de kendilerini yalnız bırakmayan Vali Güzeloğlu'na teşekkür etti.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek'in ailesine de ziyarette bulunan Güzeloğlu, her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını dile getirdi.

Şehidin babası Hamza ve annesi Sakine Özbek de ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ziyaretlerde Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu'na, Gebze Kaymakamı Mehmet Arslan ve eşi Emine Arslan da eşlik etti.