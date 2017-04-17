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Vali Güzeloğlu'ndan Turizm Haftası kutlaması

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Vali Güzeloğlu'ndan Turizm Haftası kutlaması
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Güzeloğlu, mesajında, turizmin kentlerin gelişiminde önemli rol oynadığını belirterek, Kocaeli'nin doğal zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla "adeta" bir açık hava müzesi olduğunu bildirdi.

Bacasız sanayi olarak adlandırılan ve Türkiye'ye önemli döviz girdisi sağlayan turizm sektörünün Kocaeli'nin olmazsa olmazı olduğunu kaydeden Güzeloğlu, "Kocaeli, Karamürsel, Kandıra, Kartepe, İzmit ve Başiskele başta olmak üzere farklı turistik özellikler taşıyan tüm bölgeleriyle 4 mevsim turizme ev sahipliği yapmaktadır. Kartepe eteklerinin temiz havası, yemyeşil bitki örtüsü, su sporlarına uygun Sapanca Gölü'nün kıyısında yer alan tesisleri, masmavi Karadeniz'i, tertemiz çam havası, doğal plajlarıyla turizmin her türüne imkan sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Güzeloğlu, kentin kongre, doğa, sağlık, spor gibi pek çok turizm türüne imkan sağladığını dile getirerek, "Ülkemizin 2023 hedeflemesinde, Türkiye'ye en çok değer katan kentlerden biri olarak Kocaeli, turizm hedefini de her geçen gün daha yükseğe taşımaya, sahip olduğu hoşgörü iklimi sayesinde, farklı kültürlerden insanlara kucak açmaya devam edecektir." ifadesini kullandı.

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