Vali Güzeloğlu'ndan yeni yıl mesajı

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu Kocaeli halkına yeni yıl mesajı gönderdi.

"2017 yılının başta ülkemize, tüm insanlığa ve Kocaeli halkına sağlık, huzur ve güven getirmesini, sevginin hiç eksik olmamasını, birlik ve beraberlik anlayışımızın daha da pekişmesini temenni ediyor, hepinize en iyi dileklerimi sunuyorum." diyen Vali Güzeloğlu şunları kaydetti:

2016 yılında, ülkemizde yaşanan sıkıntıları, acı hadiseleri, elim kazaları millet olmanın verdiği güçle, dirayetle, bir ve beraber olarak, kardeşçe kenetlenerek hep birlikte aştık. Milletimizin sağduyusu, özverisi ve sorunların aşılması yolunda gösterdiği birlik ve dayanışma, güçlü Türkiye’nin en önemli güvencesidir.

Ülke ve millet olarak amacımız, bu güzel vatan toprakları üzerinde, bu şanlı bayrağın altında, el ele, omuz omuza, gönül gönüle ve kardeşçe huzura ve barışa olan inancımızı tazeleyerek, ülkemizi ve Kocaeli’ yi hak ettiği noktaya taşımaktır,

Değerli Kocaeliler;

Türkiye; büyük bir değişimi ve geleceğe dönük büyük bir hedefi önüne alarak, 2023 yılında ülkemizi, dünyanın ilk 10 ekonomisi ve ülkesi yapmak hedefine dönük bir kararlığa sahiptir. Bu hedefi gerçekleştirmek adına ortak bir heyecanı, ortak bir çaba ve çalışmayı bugün sergilemekteyiz. Türkiye, gücüyle, güveniyle ama en önemlisi birlik ve beraberliği ile bu hedefe doğru emin adımlarla yol almaktadır.

2023 vizyonunda Kocaeli; kümeleşmiş sanayisi ile ülkemizin stratejik ürünlerini üreten, ürettiği ürünlere katma değer koyarak yüksek kazanca dönüştüren, üniversiteleri, teknoloji merkezleri, teknoparkları ve Bilişim Vadisi ile bilgi üretip, teknolojiyi kullanan ve yeniliğe açık bir topluma sahip, KOBİ’leri ve firmaları ile ülkeye yön veren, güçlü ulaşım bağlantıları ile bölgesel bir aktarma, lojistik merkezi fonksiyonunu yüklenmiş, Türkiye’yi taşıyan ve ülkeye zenginlik, güç katan bir kent olacaktır.

Milletimize, devletimize, geleceğimize ve kendimize güven; bütün zorlukları aşmaya yetecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ülkemiz, devletimiz, değerlerimiz ve özgürlüğümüz için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, 2017 yılının başta, hizmet etmekten onur duyduğum değerli Kocaeli’lilere, Ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, yeni yılda daha güçlü ve gelişmiş bir Türkiye ve Kocaeli dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

