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Vali Güzeloğlu’nun Medineli konukları 

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Vali Güzeloğlu’nun Medineli konukları 
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Suudi Arabistan’dan gelen konuklarını ağırladı.

Medine Ticaret Odası Başkanı Muneer M. Nasser Bin Saad ve Yönetim Kurulu üyeleri; Ahmed Rasheed Alsaedı, Majd H. Almohamm Adı, Kamal Othman, Rwifed Alsaedi, Eıssa Alharbı, Hamza Alsubaihi, Güzeller OSB. Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Ayhanlar Asfalt Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ayhan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundular.

TİCARİ İŞBİRLİĞİ
Karşılıklı işbirliğini sağlamak, bilgi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımıyla hizmet kalitesini geliştirmek, ticari ve sınai iş olanaklarını arttırmak, iş dünyasının temsilcilerinin yurt dışı seyahatlerine vize kolaylığını sağlamak üzere Medine Ticaret Odası Başkanı Muneer M. Nasser Bin Saad ile Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler arasında 2016 yılının Aralık ayında imzalanan ‘Kardeş Oda’ protokolü kapsamında ülkemize ve ilimize gelen Medine Ticaret Odası Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri Vali Güzeloğlu’na bilgi sunumunda bulundu. Vali Güzeloğlu da, Mekke ve Medine’nin tüm Müslümanlar için farklı bir yeri olduğunu dile getirdi, Kocaeli ile Medine arasında ticari bir köprünün kurulmasına vesile olanlara da teşekkür etti.

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