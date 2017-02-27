Vali Güzeloğlu’nun Türkiye’ye model olacak istihdam projesi

Mesleğe başladığımdan bu yana(1976) bu kentte her halde 15-20 tane vali ile çalışmışımdır. Hepsiyle belli seviyelerde ilişkimiz oldu. Valilerle samimiyeti pek sevmem, uzak durmaya çalışırım. Kemal Nehrozoğlu, Erdal Ata geçmişte ilimizde görev yapan valiler arasında en çok takdir ettiklerimdir.

İlk kez bir Vali’nin yaşı, benden küçük. Hasan Basri Güzeloğlu ile, ilimizde göreve başladıktan birkaç gün sonra tanışmıştık. Ben de çok pozitif bir izlenim bırakmıştı. Umuyor ve diliyorum ki, ilimizde uzun yıllar görev yapar. Çünkü, Kocaeli için gerçekten çok önemli bir bürokrat.

Zeki, samimi, pratik, üretken, başarı konusunda hırslı olduğu kadar egosuz ve mütevazı. İki yıl içinde, kentimizde dibe vuran eğitimi hızla yükseltti. Kocaelispor’un yükselişinde önemli payı vardır ve bunun reklamını hiç yapmıyor. Kocaeli, bir Vali için çok zor bir vilayet. İlimizdeki siyasi dengeleri koruyabilmek için gerçekten çok zeki olmak lazım ki, Güzeloğlu bunu da başarıyor.

Eğitim konusunda çok önemli bir yükseliş trendi yakaladıktan sonra şimdi kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye genelinde başlatılan “İstihdam seferberliği” konusuna adamış.

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Geçen Cuma sabahı, her zaman olduğu gibi, daha hava aydınlatmadan gazeteye gelmiş, çalışıyordum. Telefonum çaldı. Arayan Vali Güzeloğlu’nun koruması: “Sayın Valim, yerinizdeyseniz bir kahve içmeye gelmek ister” dedi.

Bu tür durumlarda “Bayram değil, seyran değil. Eniştem beni neden öptü” olurum. Telefondaki korumaya “Yerimdeyim. Şeref duyarım” dedim.

5 dakika sonra Sayın Vali gazeteye geldi. Hem neşeli, hem heyecanlı. Önce kapı girişinde Şehit Babası Fehmi Özen’e bir kez daha sarıldı. Çaycımız Fehmi’nin Sayın Vali ile arası benden daha iyi. Kahveleri söyledik, benim odama çıktık.

Güzeloğlu, “İstihdam’da Türkiye şampiyonu olduk İsmet. Çok mutluyum” dedi.. “Hani Kocaelispor şampiyon olsa, bu kadar mutlu olurdum” diye devam etti. Vali, önümüzdeki bir yıl içinde ilimizde hem eleman arayan bütün şirketlerin istediği nitelikte eleman bulmasını, hem bütün işsizlerin üstelik çalışırken kendilerini mutlu hissedecekleri bir işe kavuşmasını sağlayacak bir model üzerinde çalıştığını anlattı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu projesini anlatırken, alabildiğine heyecanlı ve coşkuluydu. Şöyle başladı:

“-Hem TOBB’un, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2016 yılı son dilimi ile ilgili istihdam raporları yayınlandı. Kocaeli, 2017 yılına istihdam alanında Türkiye birincisi olarak giriyor. Bu tablo benim için çok büyük bir mutluluk. Ama yeterli görmüyorum. İstihdam konusunda çok daha büyük bir proje üzerinde çalışıyorum.” Vali Güzeloğlu, Türkiye’ye model olacağına inandığı projesinin ana hatlarını şöyle anlattı:

“-İlimizde potansiyel çok yüksek. Hem sanayi sektörü, hem hizmet sektörü yetişmiş eleman arıyor. Bu bölgede eleman arayanların istediği nitelikte eğitim almamış olmasına rağmen, eğitim verilmesi halinde kısa sürede istenilen meziyetlere erişebilecek genç insan potansiyeli çok yüksek. Bu insanlar da iş arıyor. Ama iş arayanla, eleman arayanı bir araya getiremiyoruz. Herkes kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir yandan Halk Eğitim Merkezleri var. Diğer yandan Komek gibi çok büyük bir organizasyon. Ayrıca, ilçe belediyelerinin meslek kursları var. Bir yandan da İş Kur meslek kursları açıyor. Şimdi ben, bütün bunları birleştiriyorum. 1 milyar lirayı bulan bir bütçe oluşturdum. Araç, salon, usta eğitici sıkıntımız yok. Özellikle bilişim ve hizmet sektörlerine odaklanacağız. Bu bölgede yatırıma hazırlanan çok büyük firmalar var. 6 ay sonra üretime girecek firmaya benden hangi nitelikte eleman istiyorsunuz, kaç tane istiyorsunuz diye soracağım. Talepleri toplayacağız. Komek, ilçe belediyelerinin kursları yine yetişkinlere, ev hanımlarına el işi, sanat, hobi kursları versin. Ama istihdama yönelik kurslar farklı bir şey. İhtiyacı belirleyeceğiz. 6 ay sonra üretime geçecek firmanın nasıl eleman istediğinin protipini çıkartacağız. Bu iş için kurs açacağız. Diyelim ki bu firma 60 eleman istiyor. Biz 100 işsizi yetiştireceğiz. Firmaya isimlerini verecek, al sen mülakatını yap, testini yap, içinden 60’ını seç, hak ettiği ücreti de ver diyeceğiz.”

Yetişen eleman, daha sonra çalışacağı firmada staj yapacak., pratik yapacak. Şeni kurulan tesis üretime başladığında, elemanları hazır olacak. Üstelik o elemanlar yapacağı işi bilen, çalışacağı firmayı tanıyan elemanlar olacak.

Vali, önümüzdeki ders yılından itibaren ilimizdeki meslek liselerinin konseptini de tamamen değiştireceklerini söyledi. Kocaeli’deki meslek liselerinde gelişigüzel eğitim alanları açılmayacak. Piyasa ne istiyor, piyasanın hangi alanda eğitilmiş elemana ihtiyacı var. Bunlar saptanacak ve bu alanlarda gençlere eğitim verilecek.

Vali Güzeloğlu’nun bu modelindeki özet şu:

“-Bölgeye yatırım yapan firmalar yetişmiş eleman sıkıntısı çekmeyecek. Bölgedeki eğitime ve gerçekten iş yapmaya hazır bütün işsizler mutlu olacakları türden bir iş sahibi olacak.”

Her şeyden önce Vali’nin “Halk Eğiktim Merkezleri, belediye kursları, İşkur Kursları farklı tellerden çalıyor. Eleman yetiştirmek konusunda bütün kurumların gücünü birleştirmeliyiz” teşhisi çok doğru bir saptamadır. İhtiyacı belirlemek, ihtiyaca yönelik tek merkezden planlanan meslek kursları açmak çok doğru bir model olarak duruyor.

Valilik yakında piyasadan hangi alanlarda ne kadar elemana ihtiyaç duyulduğu konusundaki talepleri toplamaya başlayacak. Güzeloğlu, “Bu şehre bu eğitim seviyesi yakışmıyor. Düzelteceğiz” dedi, düzeltti. Şimdi, “Bu şehirde sanayinin eleman, işsizin iş bulma sorunu kalmayacak” diyor ki, bu konu üzerinde gerçekten çok kafa yoruyor ve modelinin tutacağına inanıyorum. Bence bir sorun var. Güzeloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok önemsediği “İstihdam” konusunda hazırladığı modelle bürokraside yıldızlaşırsa, ilimizden alınıp, büyük bir ile verilebilir ya da daha yüksek devlet görevlerine getirilebilir. Oysa, Güzeloğlu gibi bir Vali’ye ilimizin en azından önümüzdeki 7-8 yılda çok ihtiyacı olacak.

Sayın Vali gazeteden ayrılırken, “Efendim bu kente ne olur salon sporlarını getirin. Bandırma’nın, Giresun’un basketbol takımları var. Bizim hiçbir şeyimiz yok” dedim. Güzeloğlu, “Bana biraz süre ver. Sana söz. Bu kentin futbolda da, basketbolda da, voleybol, hentbolda da süper ligde takımları olacak “ dedi. Bu arada belirteyim. Vali, Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’u çok seviyor. Bana verdiği sözlerin takipçisi de ben olacağım.

Yaşlı teyzem, telefonda neden ağlıyordu?

Bu şehirde artık bizim devrimiz de bitiyor. Genç nesilden gazete okuyucusu pek kalmadı. Ama çok sadık yaşlı okurlarımın bulunduğunu biliyorum.

Geçen sabah telefonum çaldı. Telefonun öbür ucunda, “İsmet evladım. Ben 70 yaşını aşmış bir okurunum. Çok sinirliyim ve sinirimden ağlıyorum. Derdimi anlatacağım kimse de yok. Seni aramak geldi içimden” dedi.

“Ellerinizden öperim teyzeciğim. Buyurun anlatın” dedim. Yaşlı bayan okurum anlatmaya başladı:

“-Evladım. Biz, Adliye Sarayı çevresinde sokak içinde oturuyoruz. Eşim ve ben emekli, yaşlı insanlarız. Aylardır bu tramvay müteahhitinden çektiğimizi anlatamam. Her gün 3-4 saat bir gürültü, bir gürültü. Ama 3-4 saat çalışıp bırakıyorlar. Her gün ya suyumuz, ya gazımız, ya telefonumuz, ya elektriğimiz kesiliyor. Kanalizasyon patlıyor. Bu işkence ne zaman bitecek?. Bu şehre, bizim gibi insanlara bu kadar uzun süre bu işkenceyi çektirenler hiç utanmıyorlar mı?”

Hırsından ağlıyordu yaşlı teyzem telefonun öbür ucunda. Tramvay müteahhitinin denetimi bende değil ki, teyzeme ne söyleyeyim?.. Bu şehirde pek çok insan bu sıkıntıları yaşıyor. Tramvay yolu yüzünden çok insan dükkanını kaybetti. Evet, kabul ediyorum “Her nimetin külfeti vardır. Bir iş yapılırken biraz çile çekilir.” Ama İzmit’te bu tramvay işi başladığından beri, her karşılaştığımda bütün yetkililere, Büyükşehir Başkanına, Büyükşehir Genel sekreterine, AK Parti İl Başkanına, AK Partili milletvekillerine aynı şeyi söyledim.

“Bakın ben araziyi geziyorum. Bu müteahhit çalışmıyor, işi savsaklıyor” dedim. “Sen münafıksın, muhalifsin. Yanlış görüyorsun. Görmek istediğini görüyorsun. Bu iş, zamanında bitecek” dediler.

Şimdi, iş patladı, paçalar tutuştu. Büyükşehir yetkilileri, “Tramvay müteahhitini gece gündüz, hafta sonları dahil çalıştırıyoruz” diyorlar. İş gerçekten hızlandı. Başından beri böyle yapsalar, eleştirilere kulak verseler, bu iş şimdiye kadar çoktan biterdi.

70’ini aşmış, sadece evinde huzur isteyen yaşlı okurum da bu kadar öfkelenmez, sinirinden ağlamazdı.