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Vali, özel sporcuları kabul etti

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Vali, özel sporcuları kabul etti
Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, özel sporcuların yer aldığı Türkiye Yaşam Koçluğu Spor Kulübü’nün yönetici, antrenörü ve sporcuların kabul etti. Vali Güzeloğlu, branşlarında şampiyon olan sporcuları kutladı.

FUTBOLDA ŞAMPİYON OLDU
Kocaeli Yaşam Koçluğu Spor Kulübü,  geçtiğimiz günlerde yapılan “Türkiye Futbol Oynuyor” projesinde finalde Bursa Mehmet Torunspor’u 4-0 yenerek şampiyon oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Türkiye Yaşam Koçluğu Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda antrenörü olan Cengiz Göktaş, Futbolcular; Özgür Topal, Enes Esenboğa, Arif Şahin, Harun Yaşar ve Ankara İnas ile Avrupa Şampiyonu Atlet Muhammed Selim Ünal, Vali Güzeloğlu’nun ziyaretinde hazır bulundular. 

ÇİNTİMAR, “13 BRANŞTA  YARIŞMALARA KATILIYOR”
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar,”  Kocaeli Yaşam Koçluğu Spor Kulübünde futbol, basketbol,  voleybol,  kayak, bisiklet, binicilik, bowling, bocce, futsal gibi 13 branşta özel sporcular bulunuyor. Kocaeli Yaşam Koçluğu Spor Kulübünde,  futbol, basketbol, yüzme ve atletizm olmak üzere 4 branştan 20 Milli Sporcumuz var” dedi.  Türkiye Yaşam Koçluğu Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Cengiz Göktaş da kendilerine her türlü katkıyı sağlayan Vali Güzeloğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü’ne teşekkür etti.
 

VALİ GÜZELOĞLU, “BAŞARILARINIZ ÇOK DEĞERLİ”
Vali Güzeloğlu ise ziyaret nedeniyle yaptığı konuşmasında; “Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Her şeyden önce bir şampiyonluğunuz var, bu büyük bir mutluluk. Sevgili çocuklarımızın sporla buluşması sporla kaynaşması gibi çok sosyal ve çok toplumsal yarar sağlanıyor, bundan dolayı Spor Kulübümüzü tebrik ediyorum. Bu çabaları çok değerli buluyorum, her zaman, her fırsatta destekliyorum. Bugünden sonra da İl Müdürümüz ve ekibi bu meselelerin hepsinde de sizinle birlikte olacak. 

“PARALİMPİK’TE İLİMİZİ TÜRKİYE’NİN MERKEZİ YAPMALIYIZ” 

Biz Paralimpik Olimpiyatlarının yeni dönemde Yaz Olimpiyatları kadar çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu noktada bugünden itibaren yaptığımız bütün çalışmaları yeniden gözden geçirip Paralimpik’e İlimizi Türkiye merkezi yapmamız, bu noktada çabalarımızı yoğunlaştırıp ve üzerinde özenle durmamız gerekiyor.  Yaşadığınız, elde ettiğiniz bu başarıları inşallah daha da çoğaltacağız. Amacımız her bir çocuğumuzun üzerinden hem geleceklerine hem de topluma vereceklerini çoğaltmak ve zenginleştirmektir. Bende bu anlamda hocamızı tüm çalışmaları için tebrik ediyorum.
 

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