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Vali, şehit ailelerinden helallik istedi

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Vali, şehit ailelerinden helallik istedi
Valiler Kararnamesiyle Diyarbakır’a tayini çıkan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bayram arifesinde şehitliği ziyaret etti. Şehit aileleriyle bayramlaşan Güzeloğlu, ailelerden helallik istedi

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan Bayramı arifesinde şehit kabristanlığını ziyaret etti. Kent protokolünün de katılım sağladığı Bağçeşme polis ve asker kabristanlığında şehitler için dua edildi. Programda AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Garnizon Komutanı Metin Gürak, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak, Cumhuriyet Başsavcı Mehmet Ali Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İzmit İlçe Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümlü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Yunus Coşkun, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

GİDİŞİNE ÇOK ÜZÜLDÜK
Güzeloğlu ve kent protokolü ilk olarak Bağçeşme şehitliğini akabinde polis şehitliğini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Şehit ailelerin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Vali Güzeloğlu, ailelerle yakından ilgilendi. Bir şehit yakını Güzeloğlu’na “Tayinin çıkmış Diyarbakır’a gidiyormuş, çok üzüldük” deyince Güzeloğlu, “Bana hakkınızı helal edin” şeklinde yanıt verdi. Ziyaret sonrasında kabristanda şehitler için dua edildi.

Çiğdem ARMAĞAN

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