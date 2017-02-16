Vali şehit ailelerini unutmadı

Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eşi Ayşe Güzeloğlu şehit Piyade Er Abdulsamet Özen ve Er Raşit Yücel’in ailelerini ziyarette bulundu.

Ziyaret sırasında şehitlerimizin ailelerinin hatırlarını soran ve taleplerini dinleyen Vali Güzeloğlu, Ülkemizin birlik ve beraberliğini sağlamak yolunda canlarını veren Aziz şehitlerimizi şükran ve minnet duyguları ile andıklarını belirterek her zaman şehit ailelerinin yanlarında olacaklarını ifade etti.

Şehit ailelerimiz ise, ziyaretten duyduklarını memnuniyetlerini belirterek, Vali Güzeloğlu ve eşine teşekkür ettiler.