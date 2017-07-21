Vali Yardımcısı Gözen taburcu oldu

Dün makamında kalp krizi geçiren Hasan Gözen bugün taburcu edildi.

Yaş haddinden emekliye ayrılan Mehmet Aslan’dan boşalan Gebze Kaymakamlığı’na vekalet eden Kocaeli Vali Yardımcısı Hasan Gözen dün öğleden sonra Gebze’deki makamında hastalandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Hasan Gözen, Gebze Medikal Park Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

TABURCU OLDU

Gözen’in hayati tehlikeyi atlattığı, durumunun iyiye gittiği açıklanmıştı. Üç stent takılan ve anjiyo olan Gözen bu sabah taburcu oldu. Gözen Alikahya Yuvam Akarca'daki Valilik lojmanlarındaki evinde istirahat için izinli olacak. 10 gün raporlu olan Özen’in raporu süresince yerine Darıca Kaymakamı Ömer Kahraman vekalet edecek.

1964 Gaziantep doğumlu, evli, üç çocuk babası olan Vali Yardımcısı Hasan Gözen, geçen yıl Hatay’dan ilimize atanmıştı. Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden sorumlu Vali Yardımcısı 15 Nisan 2017’den beri Gebze Kaymakamlığı’na vekalet ediyordu.

ŞENNUR YILDIZ