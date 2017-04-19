Vali'den referandum teşekkürü

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, 16 Nisan Pazar günü yapılan Anayasa Değişikliği ile ilgili halk oylamasının ilimizde; huzur ve güven içerisinde tamamlanmasında gösterdikleri üstün gayret, başarılı ve uyumlu çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı birim amirleri ve Kaymakamlara başarı belgesi verdi.

Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele, K.K. EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim ve Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Ali Kurt, Gebze Cumhuriyet Başsavcısı Cemil Kuyu ile MİT Bölge Başkanı’nın bulunduğu programda; Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İl Seçim Harekat Merkezi Koordinatörlüğü’nü yürüten Vali Yardımcısı Dursun Balaban’a Başarı ve Üstün Başarı Belgesi takdim etti. Vali Güzeloğlu ayrıca, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Karadeniz, Vali Yardımcısı ve Gebze Kaymakam Vekili Hasan Gözen, Çayırova Kaymakamı Mustafa Hotman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Kandıra Kaymakamı Mehmet Soğukpınar, Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş ve Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can ile İl Yazı İşleri Müdürü İsmail Akbıyık’a da başarı belgelerini verdi.