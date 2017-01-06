  • BIST 77.107
  • Altın 137,266
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli 3 °C

Valilik uyardı.. Kocaeli'de kar ne kadar sürecek?

»
Valilik uyardı.. Kocaeli'de kar ne kadar sürecek?
Kocaeli'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde bazı ilçelerin yüksek kesimlerinde başladı. Kocaeli Valiliği Kocaelilileri soğuk hava ve kar yağışına karşı uyardı.

SICAKLIK DÜŞÜYOR

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemiz yeni soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girdi. Bugün, yarın, pazar, pazartesi ve salı günü bölgemizde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklığı da mevsim normallerinin altına iniyor. Özellikle pazartesi ve salı günleri, gündüz sıcaklıkları bile (0)’ın altına inecek. Pazartesi gecesi termometreler (-7) dereceyi görecek.

VALİLİK UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporunda; Marmara Bölgesinde ve Kocaeli’de bugün (cuma) beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü (yarın) yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği, kar yağışının etkisini azaltması ile don ve buzlanmanın etkili olacağı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlar şöyle uyarıldı:

Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için vatandaşlarımızın;

• Zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları;

• Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları;

• Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları; arıza hallerinde sürücülerin araçlarını terk etmemeleri ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları;

• Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici anlayışla davranılması;

• Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde; -Yaşlı, çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, -Hava şartlarına uygun giysilerin giyilmesi, -Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemelerin kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde; Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (Kocaeli AFAD (122)) veya 262 321 10 29-324 97 30 telefonlarını aramaları; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu haber toplam 22280 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tramvayda sona doğru06 Ocak 2017 Cuma 14:46
  • Vapur seferleri durdu06 Ocak 2017 Cuma 14:00
  • Albayrak: Elektrik ve doğalgaza bu yıl zam öngörmüyoruz06 Ocak 2017 Cuma 12:09
  • Hac için ön kayıt süresi doluyor06 Ocak 2017 Cuma 09:20
  • Taksilere tam güvenlik05 Ocak 2017 Perşembe 23:22
  • Nevzat Doğan, Kentsel Dönüşüm sürecini değerlendirdi: “Kimsenin hakkı yenmeyecek”05 Ocak 2017 Perşembe 22:45
  • Şevki Yılmaz'dan o iddialara yanıt05 Ocak 2017 Perşembe 22:23
  • AK Parti’de mahalle toplantısı hazırlıkları05 Ocak 2017 Perşembe 20:25
  • Şehit polis memuru büyük bir katliamı önledi05 Ocak 2017 Perşembe 18:44
  • İzmir'de terör saldırısı: 2 şehit05 Ocak 2017 Perşembe 16:31
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Lütfen, bu söylemi bırakın
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti