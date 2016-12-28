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Valilik, yılbaşı tedbirleri aldı

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Valilik, yılbaşı tedbirleri aldı
Kocaeli Valiliği, halkın yılbaşını huzur ve güven ortamı içinde geçirmesi amacıyla bazı tedbirler alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklama şöyle: 
İlimizde vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven ortamı içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikâyetlerinin zamanında değerlendirilmesi bakımından Valiliğimizce aşağıda belirtilen tedbirler alınmıştır.
1-İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı süresince sorumluluk bölgeleri itibarıyla huzur planları uygulamaya koyulacak olup, halkın alışveriş yaptığı yerlerde, kutlama ve eğlence mekânlarında, otogar, istasyon, liman ve şehir içi otobüs duraklarında en üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınacak, yaya ve motorlu devriyeler ile şehir içi yollar ve karayolları üzerinde görev yapacak trafik ekipleri veya timlerinin sayıları artırılarak, devriye ve nöbet hizmetleri uygulanacaktır.
2-Gıda üreten iş yerleri ile satışını yapan ve toplu tüketim yerlerinde gıda güvenliğine ve tüketicinin aldatılmasının önlenmesine yönelik kontroller sıklaştırılacaktır.
3-Belediyelerce toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak, itfaiye, su, kanalizasyon ve doğalgaz arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır.
4-Yılbaşında halkın sağlıkla ilgili problemlerinin çözümlenmesi için hastane ve sağlık kuruluşlarında nöbetçi personel bulundurulması konusunda üst yöneticiler tarafından önceden planlama yapılacaktır.
5-Elektrik arızalarına anında müdahale için SEDAŞ İl Koordinatörlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulacaktır.
6-Telefon arızalarına karşı İl Telekom Müdürlüğü arıza ekiplerini hazır bulunduracaktır.
7-Sıvılaştırılmış petrol gazı tüpleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile belediyeler tarafından kontrol edilecektir.
8-Yılbaşında meydana gelebilecek sel, su baskını, fırtına, yangın vb. doğal afetlere anında müdahale ve yolların trafiğe açık tutulması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ilgili belediyelerin üst yöneticileri tarafından önceden planlama yapılacak, yeterli ekip teçhizatları ile birlikte hizmete hazır halde bulundurulacaktır.
Tüm ilçe kaymakamlıkları da belirtilen hususlarla ilgili olarak benzer tedbirleri alacak ve uygulayacaklardır.
İlimizde yılbaşının huzur ve güvenlik içerisinde geçirilmesine yönelik olarak; vatandaşlarımızın her türlü şikâyet ve taleplerini iletebilecekleri telefon numaraları aşağıya çıkarılmıştır. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KOCAELİ VALİLİĞİ GEREKLİ TELEFONLAR         

Valilik Nöbetçi Memurluğu        : 300 50 20 
Emniyet Nöbetçi Müdürlüğü    : 315 72 66 
Acil Çağrı Merkezi            : 112
Bölge Trafiği                : 229 57 82                     
Belediye Zabıta            : 153 – 321 34 04 
Trafik Şube Müdürlüğü        : 321 13 53             
Su Arıza                : 185 
Elektrik Arıza                : 186 
Vergi İletişim Merkezi        : 444 01 89  
Alo Gıda                : 174 
Kocaeli Devlet Hastanesi        : 309 20 00 
Seka Devlet Hastanesi        : 322 34 60           

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