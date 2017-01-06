Valilik'ten kar uyarısı

Kocaeli Valiliği Kocaelilileri soğuk hava ve kar yağışına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’nden alınan hava tahmin raporunda; Marmara Bölgesinde ve Kocaeli’de bugün (cuma) beklenen kar yağışının akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek cumartesi günü (yarın) yoğun kar yağışı şeklinde devam edeceği, kar yağışının etkisini azaltması ile don ve buzlanmanın etkili olacağı öğrenildi.

Valilikten yapılan açıklamada vatandaşlar şöyle uyarıldı:

Kar yağışı, don, buzlanma ve ani sıcaklık düşüşünün günlük yaşamı olumsuz yönde etkilememesi için vatandaşlarımızın;

• Zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçları ile yola çıkan vatandaşlarımızın mutlaka kar lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı vb. kullanmaları/bulundurmaları, araçların teknik yönden gerekli kontrollerini yaptırmaları;

• Trafik kuralları, işaret ve işaretçilerine uymaları;

• Acil yardım, kurtarma, yol bakım ve müdahale araçlarının, görev mahalline en seri şekilde ulaşmaları için, sürücülerimizin emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergâhları kullanmaları; arıza hallerinde sürücülerin araçlarını terk etmemeleri ve acil çağrı için 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları;

• Görevli ekiplerin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destekleyici anlayışla davranılması;

• Ani sıcaklık düşüşlerinin yaşandığı ve olumsuz hava şartlarının hüküm sürdüğü bu günlerde; -Yaşlı, çocuk, hamile kadınlar ile kalp ve akciğer hastalığı olanların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları, -Hava şartlarına uygun giysilerin giyilmesi, -Kapalı alanlarda mangal gibi zehirlenmeye yol açabilecek malzemelerin kullanılmaması, baca temizliğinin yapılması ve sobaların dikkatli yakılması, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir. Ayrıca vatandaşlarımızın ihtiyaç halinde; Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün (Kocaeli AFAD (122)) veya 262 321 10 29-324 97 30 telefonlarını aramaları; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.