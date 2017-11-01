Vali’nin halk günü

ÇÖZÜLECEK SORUN ÇÖZÜLÜYO

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bundan böyle de Vali ile görüşme talebi bulunan vatandaşlar sıraya konulacak. Haftanın bir günü Vali Aksoy, bu vatandaşlarla tek tek yüz yüze görüşecek. Eğitim, sağlık, sosyal yardım konuları başta olmak üzere her konuda sıkıntılarını anlatan vatandaşların sorunları yasaların izin verdiği ölçüde en kısa zamanda çözülecek,

VALİ’YE HERKES ULAŞABİLİR- Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yeni bir uygulama başlattı. Vali ile görüşüp, sorunlarını anlatmak isteyen herkes, “Halk Günü” kabul edilen haftanın bir gününde valilikte Aksoy ile görüşebilecek. İlk uygulama yapıldı ve başarılı oldu.