Vali’nin halk günü
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kendisi ile herhangi bir konuda görüşmek için talepte bulunan vatandaşlarla, haftanın bir günü tek tek görüşme kararı aldı.
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ÇÖZÜLECEK SORUN ÇÖZÜLÜYO
Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bundan böyle de Vali ile görüşme talebi bulunan vatandaşlar sıraya konulacak. Haftanın bir günü Vali Aksoy, bu vatandaşlarla tek tek yüz yüze görüşecek. Eğitim, sağlık, sosyal yardım konuları başta olmak üzere her konuda sıkıntılarını anlatan vatandaşların sorunları yasaların izin verdiği ölçüde en kısa zamanda çözülecek,
VALİ’YE HERKES ULAŞABİLİR- Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yeni bir uygulama başlattı. Vali ile görüşüp, sorunlarını anlatmak isteyen herkes, “Halk Günü” kabul edilen haftanın bir gününde valilikte Aksoy ile görüşebilecek. İlk uygulama yapıldı ve başarılı oldu.
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Etiketler : Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli, Kocaeli Valiliği
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