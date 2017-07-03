Van ve Hakkari'de terör saldırısı: 2 şehit, 1 yaralı

Van'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 güvenlik korucusu yaralandı. Hakkari Çukurda'ki terör saldırısında da 1 asker şehit oldu.

Alınan bilgiye göre, Van'ın Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

Hakkari'de bir asker şehit

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında bir asker şehit oldu.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Güven Dağı bölgesi güneyinde PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralı askerin sevk edildiği Hakkari Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bildirildi.