Van yenilgisinin yankıları 

Van maçıyla ilgili, “En zor deplasman” dedik. Bunu güneydoğu ekibinin evinde sadece bir maç kaybetmiş olmasına bakarak söylemedik. Hava, saha şartları, seyirci baskısını da ekledik. İnternetten maçı izleyenler saha zeminini görmüştür. Saha değil, sanki tarla. Olumsuz şartlara rağmen öne geçme avantajı da yakaladık ancak iki duran toptan yediğimiz gollerle puansız kaldık. Bence bir puanın değerli olduğu bir deplasman maçıydı, ancak yenilgimiz de öyle sürpriz değildi. Bu sonuçla birlikte Altay ile Van bizi yakaladı, averaj farkıyla önlerindeyiz. Başka bir anlamda ikinci sıradaki yerimizi ciddi şekilde tehdit eden iki takım var. Ayrıca, Play-Off hattının altıyla farkımız da 7’den 4’e indi.

YİNE HOCA GİTSİN KAMPANYASI

Van yenilgisinin yankılarına baktığımızda sosyal medyada hoca gitsin kampanyası adeta kaldığı yerden devam ediyor. Ağır eleştiriler, hakaretler de var ne yazık ki. Ümit Hoca ile ilgili başından beri önyargılı olanlar, sadece skora bakarak hüküm verenler var. Hoca gitsin diye yangın yapan kesim bunlar. Merakım şudur: Van yenilgisiyle ilgili Ümit Hoca’ya hangi konuda fatura çıkartılıyor? 11 tercihi mi yanlıştı, oyuncu değişiklikleri mi? Önceki kayıplarda bunlar öne sürüyordu, bu son maça baktığımda ise bu yönde bir eleştiri yok, sadece sonuç üzerinden gitsin deniyor. Bu olmaz işte. Van yenilgisinde hocayı sorumlu tutuyorsanız, altını doldurmanız gerekiyor.

11 VE DEĞİŞİKLİK TERCİHLERİ

Ümit Hoca’nın Van karşısında sahaya sürdüğü 11’e kimsenin itirazı olmadı, olamazdı da. Erzin karşısında farklı kazanan kadroyu bozmaması doğruydu çünkü. Burak Özbakır ilk yarıda bekleneni veremedi, Yıldız, devrede hamlesini yaparak Burak Süleyman’ı sahaya sürdü. Değişiklik zamanında yapıldı. Oyun 1-1 devam ederken, bir puanın değerli olduğunu düşünen Yıldız, Oğuzhan-Sinan değişikliğine hazırlanıyordu ki, o sırada ikinci golü yedik. 2-1 olduktan sonra da Oğuzhan’ı sahada tutup Mert ile Sinan’ı değiştirdi. Hücuma yönelik bir hamleydi. Yıldız’ın bu maçta sadece sonlara doğru üçüncü değişiklik hamlesini yapmaması eleştirilebilir. Hazır hocayla ilgili eleştiri demişken, şu rakip kornerlerdeki alan markajı konusuna da değinelim.

ALAN MARKAJINDAN VAZGEÇİLMELİ

Teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın bu uygulaması sezon başından beri tartışılıyor. Devre arasında katıldığı TV programında bu konuyu kendisine sorduğumuzda, “Kornerden sadece bir gol yedik, o da Kızılcabölük maçı. Demek ki, doğru yapıyoruz. Devam edeceğiz” demişti. O gün için istatistikler hocayı haklı çıkartıyordu ancak ikinci yarıda işin şekli değişti. İkinci yarıya baktığımızda Ankara Demir ve en son Van maçlarında kornerden iki gol yedik. Üstelik bu iki golün puan olarak bedeli de çok ağır oldu. Kızılcabölük’ü de eklersek, kornerden gol yediğimiz üç maçta tam 8 puan kaybettik. Ümit Hoca’nın takımın başını ağrıtan bu uygulamadan vazgeçmesi gerekir düşüncesindeyim.

ÖNEMLİ BİR HATASI OLMADI

Diyorlar ki, 1-0 öne geçtikten sonra takımı savunmaya çekti, rakibe gol için davetiye çıkardı. Maçı sağlıklı bir şekilde izleyenler ile pozisyonlar ise hiç öyle demiyor. 1-1 biten ilk yarının ardından ikinci yarısın 15 dakikasında Kocaelispor’un üç önemli gol girişimi var. İkisinde Oğuzhan karşı karşıya kaçırmış, birinde Kadir Öge’nin vuruşunda kaleci son anda topu kornere çelmiş. Biz atamamışız, hemen sonra onlar kornerden öne geçmişler. Gol için yüklenirken, kalende bir duran toptan gol yiyorsun. Nasıl savunmaya çekilmek bu, anlaşılır gibi değil. Özetle, Van maçında oyuncu seçimlerinde, taktik planda Ümit Hoca’nın önemli bir hatası olduğunu düşünmüyorum.

TAKIMA ZARAR VERİYORSUNUZ

Bir kez daha altını çiziyorum. Takımın genel performansı ve puansal durumu kesinlikle kötü değil, hatta iyi sayılır. Şu an için Kocaelispor’da bir teknik direktör sorunu yoktur. Hatta değişiklik ciddi bir risk olur. Bırakalım artık her puan kaybından sonra faturayı hocaya çıkarmayı, gitsin diye kampanya açmayı. Bunun ne anlamı, ne faydası var. Böyle yaparak sadece takıma zarar veriyorsunuz. Kimse merak etmesin, Hoca koltuğa yapışmadı, başarısız olduğunu düşündüğü, faydalı olamayacağını gördüğü anda istifasını verir, daha doğrusu gideceği zamanı bilir. Yönetim için de aynı durum geçerli. Bu hocayla gitmeyeceğini gördükleri an kimsenin kuşkusu olmasın gerekli operasyonu yapacaktır. Çünkü önemli olan takımın menfaatidir, gerisi teferruattır.

İYİ TARAFINA DA BAKMAK GEREKİR

Evet, Sancaktepe’nin kaybetmesiyle lidere yaklaşma adına bir fırsat daha kaçırdık. Kozan’da kaybettiklerinde, biz Ankara Demir’i yenememiştik. Lideri yakalama fırsatı ayağımıza kadar gelmişken, değerlendiremedik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz, ah vah diyoruz. Bir taraftan da aşağımızdaki takımlar yetişti, Play-Off hattındaki yerimizle ilgili endişe taşıyoruz. Bu gerçekler tüm çıplaklığıyla gözümüzün önünde duruyor ancak madalyonun öbür yüzüne, olumlu taraftarına da bakmak gerekir. Averaj farkıyla da olsa halen ikinciyiz ve liderle aramızdaki 6 puanlık fark değişmedi. Genelde 9, dışarıda 8 maç sonra kaybettiğimiz de unutulmasın. Şampiyonluk şansımız sürüyor, en kötü bu ligi ilk 5 içinde bitirmek için hala çok önemli avantajlarımız bulunuyor.

İLK HEDEF MANAVGAT MAÇI

Yapmamız gereken hatalardan, eksiklerden ders çıkartıp bundan sonraki maçlara hazırlanmak, hiç moral bozmadan karşımıza gelecek ilk rakibe konsantre olmak. Önümüzdeki 3 maç çok önemli. Hafta içi Manavgat, sonu Kütahya ve ertesi hafta Karacabey ile oynayacağız. Tam tabirle dişimize göre rakipler, üstelik ikisi de içerde. Bu üç maçı 9 puanla geçebilecek gücümüz de, inancımız da var. Bunu yaptığımızda puan tablosunda hem liderlik yarışında iddialı, hem de Play-Off hattındaki yerimizde rahat bir konumda oluruz. Sadece önümüze bakalım, takımımıza olan inancımızla birlikte desteğimize aynen devam edelim. Hep birlikte başarabileceğimiz gerçeğini aklımızdan çıkarmayalım. İlk hedef çarşamba günkü Manavgat sınavı. Her ne kadar hafta içi olsa da taraftar tribünlerdeki yerini olacak, takımımız da inşallah gereğini yapacak.