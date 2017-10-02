Van’da Kocaeli tanıtıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, TÜRSAB’ın destekleriyle Ajans Asya Fuarcılık tarafından, Van Ortadoğu Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşen 8. Van Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı’na pek çok kurum ve kuruluş katıldı.

KOCAELİ STANDI İLGİ GÖRDÜ

Fuara, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, Şube Müdürü Hülya Özer, Ayniyat Saymanı Turgut Dursun ile turizm personelinden oluşan bir heyet katılarak ilimizin tanıtımını gerçekleştirdi.

Yoğun geçen ilk gün Kocaeli standını; Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Aydın, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Daire Başkanı Nezafettin Aydoğan, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Van İl Kültür Ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Vekili Hamdi Dinçer, Van Ticaret Odası Başkanı Necdet Takva ve çok sayıda davetli ziyaret etti. İl Müdürü Adnan Zamburkan, gösterilen ilgiden oldukça memnun kaldıklarını ve kentimizi en iyi şekilde temsil ettiklerini söyledi.