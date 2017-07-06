Vatan Partisi:“CHP, tabanını HDP ve PKK ittifakına hazırlıyor”

Vatan Partisi(VP)Kocaeli İl Başkanı Vedat Olguntürk; Adalet Yüruyüşü’nde HDP ve CHP’nin kol kola yürümesini eleştirerek, “CHP, tabanını HDP ve PKK ittifakına hazırlıyor” dedi.

Vatan Partisi İl Örgütü’nde dün Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir basın açıklaması düzenlendi. İl Baskanı Vedat Olguntürk parti Genel Baskanı Doğu Perincek’in oldukca yankı uyandıran ve genel baskan yardımcısının istifasına yol açan açıklamasını tekrar okudu.

Olguntürk açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

-“Bugünkü basın toplantımızın konusu, CHP yönetiminin başlatmış olduğu ve halen devam etmekte olan yürüşle ilgili Vatan Partisinin görüşlerini sizlere aktarmaktır. Haksızlıklara karşı gösteri yürüyüşü yapmak demokratik bir haktır. Ancak PKK’nın siyasi uzantısıyla kol kola yürümek CHP yönetiminin kendi tabanını “HDP/PKK ittifakı”na hazırlamaya yönelik bir hareket olduğunu açıkça göstermiştir. Vatan Partisi yürüyüşün başından itibaren Chp yönetiminin HDP/PKK ve FETÖ’ ye destek niteliğindeki açıklamalarından dolayı yürüyüşe katılmamıştır. Partimizin tavrı nettir; HDP’nin katılımının olduğu hiçbir ittifak yada eylemde Vatan Partisi yoktur ve olmayacaktır” dedi. Bu konuda Vatan Partisi Genel Başkanı sayın Doğu Perinçek’in açıklaması şöyledir; Yürüyüş, gerçek yüzünü gösterdi. En sonunda planlandığı gibi CHP yönetimi HDP/PKK’ya kavuştu. Kucaklaştılar ve kol kola girdiler. Atlantik medyasında CHP ile HDP/PKK’nın kucaklaşmasını gösteren tek bir fotoğraf, tek bir haber yok. Çünkü bu resim, gizlenmesi gereken, utanılacak bir resimdir. AKP liderleri, kol kola yürüyen CHP+HDP/PKK’nın fotoğrafına bakarak kıs kıs gülüyorlar. Cumhurbaşkanı seçimini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan AKP sevinç içindedir. Ama onların umutlarını bozacak bir millet var. Vatan Partisi ve vatansever olan güçler, AKP’ye rakip olacak iktidar seçeneğini üretiyorlar. Türkiye sahipsiz değildir. Vatan Partisi artık Türkiye için biricik çözümdür ve görevinin başındadır.”

Ayşegül KALAYCI