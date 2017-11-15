Vatan’dan Atatürksüz müfredata “hayır”

İmza kampanyası öncesinde basın açıklaması yapan Vatan Partisi İl Başkanı S. Vedat Olguntürk, “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 34. Yıl dönümü; bu vesileyle ömrünü Kıbrıs’ın bağımsızlık mücadelesine adamış olan, başta sayın Rauf Denktaş, ve Dr. Fazıl Küçük olmak üzere bu mücadelede canlarını vermiş olan bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ulu önderimiz Atatürk’ü, ölümünün 79. Yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle andık. Daha düne kadar ağızlarına adını almamaya özen gösterenler bugün onu öve öve bitiremiyorlar. Bu söylediklerinin samimiyetine inanmak mümkün değil. Çünkü AKP iktidarı Türkiye’de milli eğitimi ortadan kaldıran bir eğitim düzenlemesini adım adım gerçekleştirmek çabası içindedir. Ulu önderimizin ölümünden sonra, yarım kalan Atatürk Devrimi’ni ileri ve uygar bir millet olmak için tamamlamamız gerekirken, AKP iktidarı her konuda olduğu gibi, millet olmanın en önemli unsuru olan milli eğitim sistemimizi, milli, laik, bilimsel ve kamusal temellerinden uzaklaştırmaktadır.

ARTIK BİR MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİMİZ YOK

Ulu önderimiz Atatürk’ü, yetişen yeni nesillere unutturmak amacıyla “Atatürksüz” bir müfredat hazırlanmıştır. Türkiye, devleti ve milletiyle emperyalizme karşı, Amerika ve maşalarına karşı vatan savaşı verirken, vatan ve millet kavramlarıyla kavga eden bir müfredat kabul edilemez. AKP iktidarının eğitimi dinselleştirme siyasetine karşı Türkiye’nin ihtiyacı milli, bilimsel, demokratik ve parasız eğitimdir. Bilimsel olmaktan uzak bir eğitim anlayışıyla güçlü ve bağımsız bir Türkiye yaratmamız mümkün değildir. AKP iktidarı bilimsel gerçeklerden ve Türkiye gerçeğinden kopmuş ve milli eğitimi çökertmiştir. Artık bir milli eğitim sistemimiz yoktur. Şu anda çocuk okutan hiç bir aile, çocuğunu yarın neyin beklediğini bilmeden, inanmadığı, güvenmediği bir eğitim uygulamasıyla yüz yüzedir. Milli eğitim A K P ‘nin elinde, her gün başka şekile dönüştürülen bir oyuncak olmuştur. Vatan Partisi olarak AKP iktidarını Atatürkçü programların eksiz uygulanmasına çağırıyoruz. Bu sebeple bugün Vatan Partisi’nin milli eğitim esaslarını halkımıza anlatmak ve aydınlatmak için bu kampanyayı başlatıyoruz.”

Ayşegül Kalaycı

