Vatandaş 2019 seçimlerinde yeni yüzler görmek istiyor

Mevcut milletvekillerinden kimleri tanıyor, kimleri tanımıyorsunuz. Bu hafta sokak röportajımızda vatandaşa bu soruları yönelttik. Aldığımız cevaplar ilginizi çekecek. Çoğu değişimden yana.

Çiğdem ARMAĞAN

Aygül Tokgöz (39)- Yaşam Koçu

FİKRİ IŞIK HEP KOCAELİ’DE

Uzun yıllar İstanbul’da yaşadım. O dönemlerde İzmit deyince aklıma siyasetçi olarak hep Sefa Sirmen gelirdi. Bence şimdiki başkan Nevzat Doğan O'nun kadar tanınan biri değil. Yani yapılacak seçimde Sirmen tekrar aday olmalı. Büyükşehir için tahminim yok ama genç ve dinamik biri gelmedi. Milletvekillerinden Başbakan Yardımcısı Fikri Işık’ı tanıyorum. Sürekli Kocaeli’de ve yerel gazete haberlerinde hep görüyorum. Bunun dışında CHP’den bir kadın vekil var Fatma Kaplan Hürriyet o da çok çalışkan. Diğerlerini ne gördüm, ne de duydum.

------------------------------------

Emre Bican (24-) İşçi

SANCAKLI’YI TANIYORUM

İzmit'te oturuyorum. Mevcut Başkan Nevzat Doğan'ı tanıyorum, çalışmalarını takip ediyorum. 2019 belediye başkanlığı seçimleri için konuşmak henüz erken. Aklımda şu an bir isim yok. Seçim propagandası başlasın her siyasi parti adaylarını tanıtsın o zaman konuşmanın daha iyi olacağını düşünüyorum. Kocaeli milletvekillerinden MHP MYK üyesi Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı tanıyorum. Eski futbolcu. Türk futbolu adına yaptığı çalışmalar başarılı.

----------------------

Gökmen Demirel (31)- Özel Sektör

BAŞKAN KENTİ BİLMELİ

İlimize yakışacak bir belediye başkanı bu kenti iyi bilip içinde yaşayanlarla birlik olmalı. Kentimizi bir adım bile öteye götürecek kişiler hep desteklenir. Bu statüye layık olabilecek bir çok aday var. Bunlardan bir kaçını sayarsak. Büyükşehir Belediyesi için Fikri Işık, Tahir Büyükakın, Fatma Kaplan Hürriyet, İlyas Şeker, Münir Karaloğlu, Lütfü Türkkan, Nihat Ergün, Sezer Komsuoğlu. İzmit Belediyesi için de Hüseyin Ayaz, Selman Yıldırım, Zeki Aygün, Hüseyin Erol, Gültekin Görüm, Haydar Akar, Haydar Bulut, mevcut milletvekillerinden çoğunu tanıyorum. Fatma Kaplan Hürriyet, Zeki Aygün, Fikri Işık, İlyas Şeker ve Haydar Akar’ı daha çok aktif buluyorum.

---------------------

Aynur Tokgöz (49)- Yazar

HÜSEYİN AYAZ GÖSTERİLMELİ

2019 seçimlerine daha çok var. Adaylar daha belli değil. Yani henüz ben birilerini duymadım. Ama İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın çalışmalarını çok beğeniyorum. Özellikle Tarih Koridoru projesi başarıı. İzmit Turizm kenti olma yolunda iyi gidiyor. Yeniden aday olmasını isterim. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da başarılı ama artık dönemi bitti. Yerine daha genç ve dinamik bir isim gelmeli. Şu an düşünüyorum da Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz neden olmasın.

-------------------------

Oğuzhan Altun (25)- Öğrenci

İZMİT’TE YILDIRIM YA DA ÖZKÜRKÇÜGİL

2019 Mart ayındaki seçimlerde İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı görmek isterim. Kent büyükleri O'nu ne kadar eleştirse de güzel projelere imza attı. Büyükşehirden aday gösterilmeli. Bir diğer adayım da Sekapark’ın mimarı olan şehir plancısı Talha Kös. İzmit Belediye Başkan Adayı olarak ise CHP eski İlçe Başkanı Selman Yıldırım. Kendisi çok saygınlık gören bir isim. Ya da bir dönem CHP’den belediye başkan aday adayı gösterilen Cüneyt Öztürkçügil olsun isterim. Kentin sosyolojisini yeniden yaratabilecek entelektüel kapasitede. Mevcut vekillerin hepsini tanıyorum.

--------------------------

Emre Denizbilgini (46)- Ev Hanımı

BENİM ADAYIM ÜNLÜ

Öncelikle yerelde bozulan adaleti tesis edecek, vaktinin tamamını binaları, parkları ve yolları imar etmek yerine biraz da yıkılan gönülleri imar etmeyi bilen biri olsun. Benim Büyükşehir Belediye Başkan Adayım MHP İl Başkanı Aydın Ünlü. Çünkü gerçekten çok çalışıyor ve emek harcıyor. İzmit Belediye Başkanlığı için ise doktor Ayhan Arpacı olabilir. Arpacı geçen seçimlerde İzmit Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmişti. Kendisini siyasette oldukça gösteren bir isim de bence Türk Ocakları Başkanı Yücel Alpay Demir. Demir’i de Körfez ilçe belediyede görmek isterim. Milletvekili tahminim şu an yok. Ama hepsini biliyorum.

----------------------

Elmas Kayhan (50)- Organizatör

DEĞİŞİKLİK ŞART

2019 Mart seçimlerine daha çok var. Siyasette 24 saat çok kısa bir süredir. Her an her şey olabilir. Şu an aklımda kimse yok. Bunu ilerleyen zamanlarda ancak netleştirebilirim. Ama hem İzmit Belediyesine hem de Büyükşehir Belediyesine değişiklik şart. Yeni vizyon projeler üreten, farklı bir siyasi isim olmalı. Şehir artık değişlik istiyor. Uzun süredir aynı isimler yönetiyor. Ben değişimden yanayım. Buna milletvekilleri de dahil. Milletvekillerini tanıyorum ama içlerinde en çok Başbakan Yardımcısı ve Milletvekili Fikri Işık’ı ilimizde çok sık görüyorum.

------------------------

Sıraç Başkurt (61)- Emekli

ZORLU BİR SEÇİM OLACAK

Uzun süredir bu şehirde yaşıyorum. Ve bu şehri hep aynı partiler ve isimler yönetmekte. Şimdilik aday ismi vermek için çok erken. Partiler kimi aday gösterecek bilmiyorum. Ama çok çetin ve zorlu bir seçim süreci olacağı kesin. Bana kalırsa tüm partiler bu defa değişik ve farklı isim göstermeli. Değişiklik hem İzmit’e hem de Kocaeli’ye daha yararlı olacaktır. Bu söylediklerim milletvekilleri için de geçerli. Zaten 11 olan milletvekili sayımız 13'e yükseldi. Bu, daha fazla isim ve daha fazla tercih demek. Tüm siyasi partiler bence her kesime hitap edecek aday göstermeli.

--------------------------------

Metin Armağan (55)- Taksici

SELMAN YILDIRIM ADAY OLUR

Mevcut 11 milletvekillerinin hepsini tanıyorum. Ama hiç birini görmedim. Ben esnafım ama taksi durağımıza hiç biri gelmedi. Buna belediye başkanları da dahil. Özellikle İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın aday gösterilmeyeceğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’nde de değişme gidilecek gibi. AK Parti’nin adayını kestirmek zor ama CHP’nin İzmit Belediye Başkan Adayı Selman Yıldırım olur diye düşünüyorum. Hangi siyasi parti ya da kim gelirse gelsin halk ve esnafa daha fazla yararı olsun. Rutin ziyaretlerde bulunulup istek ve sorunlar dinlenilsin.

---------------------------------

Mehmet Lafçı (50)- İşletmeci

KARALOĞLU VEYA ÖZAK

2019 seçimlerine daha var ama siyasette her şey olabilir. Herkesin zamanı iyi değerlendirmesi lazım. Bence şimdiden adaylar belirlenmeli. Belirlensin ki çalışmalar bir an önce başlasın. Köylere, mahallelere gidilerek seçmene ulaşılsın. Oldukça heyecanlı bir seçim olacak. Özellikle yeni kurulan siyasi partiler de buna eklenince yarış hızlanacak. Bana göre İzmit Belediyesi ve büyükşehir belediyesinde değişime gidilecek. Bence, Büyükşehir Belediyesi’ne Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Zekeriya Özak, İzmit Belediyesi’ne ise Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz aday gösterilecek.

---------------------------

Arzu Kumser- (38)- Emlakçı

ÜNLÜ VE ARPACI OLMALI

2019 yılı çok hareketli bir seçim süreci olacak. Hem İzmit Belediyesi hem de Büyükşehir Belediyesinde değişiklik olacağın düşünüyorum. Bence MHP’nin adayları, Aydın Ünlü, Ayhan Arpacı olmalı. Siyasete yakışacak isimler. Arpacı zaten daha önce İzmit Belediyesi için aday gösterilmişti. Artık şehirde değişim olmalı diye düşünüyorum. Sürekli aynı kişiler yönetmemeli. Hem proje farklılıkları olur hem de siyasete yeni yüzler girer. Milletvekili sayısı da arttı. Sayı 13’e yükseldi. Bu 2 milletvekilini kazanmak için siyasiler iyi mücadele etmeli.

-------------------------

Hakan Katırcı- (22)- Öğrenci

IŞIK VE HÜRRİYET FAZLA AKTİF

Dört yıldır bu şehirde yaşıyorum. Öğrendiğime göre bu şehri hep aynı kişiler yönetmiş. Bence değişim olmalı. Zaten 2019 çok zorlu bir seçim olacak. Kocaeli çok önemli bir il. Özellikle burada sıkı bir rekabet yaşanır. Adaylar için şu an daha çok erken. Kulisler elbet olacaktır. Ama kamuoyuna yansıyan ya da henüz benim duyduğum bir isim yok. Ben de isim vermek istemem. Ama adaylar iyi seçilmeli. Hem büyükşehir hem de İzmit halkını kucaklayan, ayrım yapmayan kişiler olmalı. Milletvekillerinden CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’i ve Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Milletvekili Fikri Işık'ı bu şehirde çok görüyorum. Fazla aktifler.