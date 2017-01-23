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Vatandaş artık 'nadir testler' için para ödemeyecek

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Vatandaş artık 'nadir testler' için para ödemeyecek
Sağlık Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan "nadir testler" için artık vatandaştan para alınmayacak.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen düzenleme kapsamında, görülme sıklığı az hastalıkların ya da kanser vakalarının kimi genetik incelemelerinde kullanılan "nadir testler" için artık vatandaş hiçbir şekilde para ödemeyecek. Bu testlerin ücreti, devlet tarafından karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A'dan Z'ye tüm hastalıkların tanısı ya da tedavi protokolünün şekillenebilmesi için gerekli görülen birçok testin devlet güvencesi altında ücretsiz olarak yapıldığını vurguladı.

Tanı ve tedavide yaklaşık binde 10 oranında nadir kullanılan testlerin bulunduğuna dikkati çeken Gümüş, bunlardan bazılarının da yeni teknolojiler olduğu için henüz hastanelerde kullanılmadığını belirtti. Gümüş, "Hekim tarafından istenmesi halinde Türkiye'de yapılmayan testleri yurt dışında da yaptırabiliyoruz. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce onay alındıktan sonra yapılan testin parası ödeniyor. Yurt dışında 8-10 bin dolara yaptırılan testler var." ifadesini kullandı.

Bunun dışında nadir görülen kimi hastalıklarda, başta kanser vakalarının genetik incelemesinde kullanılan bazı testlerin bulunduğunu da aktaran Gümüş, bu tür testlerin rutin kullanımda çok yer almadığının altını çizdi. Gümüş, hastanelerde bunların yapılmamasından dolayı sıkıntılar yaşanabildiğinin tespit edildiğine değinerek, "Çok az sayıda da olsa vatandaşın mağdur olmaması için bu tür testlere hasta ve hasta yakınlarının kendi ceplerinden herhangi bir ödeme yapmamaları için gerekli düzenlemeleri yaptık." dedi.

"Kamu Hastaneleri Kurumunca hizmet alımı yapılacak"

Gümüş, bu testlerden bazılarının Türkiye'deki kimi merkezlerde yapılabildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Vatandaşın cebinden hiçbir şekilde para ödemeden ilgili testleri yaptırabilmesi için Kamu Hastaneleri Kurumu, nadir testlerle ilgili merkezi bir alım yapacak. Bu İstanbul, Ankara ve İzmir bandında veya Anadolu'da bir ilde veya bir merkezde olacak. Tamamen, kurye sistemiyle çalışılacak. Kişinin testi, buraya gönderilecek, yaptırılacak, parası da ödenecek.

Hastalığın tanı ve tedavisi için nadir de olsa gerekli bir test olduğunun belirtilmesi halinde, test ödeme kapsamı içine alınacak. Kamu Hastaneleri Kurumu, ilgili testi kendi imkanlarıyla yaptıramasa dahi, ilgili merkez aracılığıyla hizmet alımı yapacak. Bunun gerçekleştirilebilmesi için, şu anda ihale süreci için hazırlıklar yapılıyor. Bu aşamadan sonra, nadir yapılan testler için artık vatandaşımızın cebinden hiçbir şekilde para çıkmayacak."

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