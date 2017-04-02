Vatandaş nasıl bir Türkiye bekliyor

Sokaktaki vatandaşa bu hafta 16 Nisan’dan sonra nasıl bir Türkiye beklediklerini sorduk.

Avrupa, ABD ve Rusya ile olan ilişkilerin nasıl şekil alacağı konusunda fikirlerini öğrenmeye çalıştık ve "Sizce erken seçim olur mu, olmaz mı" dedik. Sokaktaki vatandaşın büyük bir çoğunluğu referandumun ardından güçlü bir Türkiye'ye inanıyor.. İşte aldığımız yanıtlar.



Onur Koçak(43)-Harita Mühendisi



GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE BEKLİYORUM

16 Nisan referandumundan sonra daha güçlü ve bağımsız bir Türkiye bekliyorum. Avrupa ve ABD ile ilişkiler daha çok bozulur. Rusya ile daha çok yakınlaşırız. Yaz aylarında Ak Parti içinde büyük bir FETÖ temizliği yapılır. Erken seçim bekliyorum.

Nalan Yurdakul(38)-Ev Hanımı

AVRUPA BİZİMLE ARASINI DÜZELTMEYE ÇALIŞACAK

16 Nisan referandumundan sonra ülkemiz dünya lideri olacağı için Avrupa ülkeleri bizimle arasını düzeltmeye çalışacak. Yaz aylarında ülke siyasetinde önemli gelişmeler yaşanır. MHP ile Ak Parti arasında güç birliği olacağına inanıyorum. Bence erken seçim olur.



Fehmi Gürsoy(40)-Reklamcı

ÜLKEMİZ VATAN HAİNLERİNDEN TAMAMEN TEMİZLENECEK

16 Nisan referandumundan sonra ülkemiz vatan hainlerinden tamamen temizlenecek. Güçlü bir İslam ülkesi olacak. Avrupa ile ilişkiler bozulur. İslam Birliği kurulur. Erken seçim olmasını bekliyorum. Yaz aylarında yeni bir parti kurulabilir.



Ayla Hazan(26)-Öğrenci

REFERANDUMDAN SONRA ÜLKEMİZDE KAOS YAŞANACAK

16 Nisan referandumundan sonra ülkemizde büyük bir kaos yaşanacak. Hayır çıkarsa sıkıntılar artar. Ak Parti hayırın intikamını alır. Erken seçim olmasını bekliyorum. Yaz aylarında erken seçim olur. AK Parti güçlenmeye çalışır.



Beril Yıldırım(25)-Öğrenci

TÜM ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZ DÜZELECEK

16 Nisan referandumundan sonra daha çağdaş, modern, laik ve demokratik bir ülke bekliyorum. Çünkü hayır çıkacak. Tüm ülkelerle ilişkilerimiz düzelecek. Ak Parti ve uzantıları kapatılacak. Erken seçim olacak ve ülkemiz gericilerden kurtulacak.



Rasim Karahan(77)-Emekli

ÜLKEMİZ FETÖ’DEN TEMİZLENECEK

16 Nisan referandumundan sonra ülkemiz FETÖ’den tamamen temizlenecek. Avrupa ve AB ile ilişkiler bitecek. Müslüman ülkelerle dayanışma içinde olacağız. Erken seçim olur. Yaz aylarında da istifalar olur ve yeni partiler kurulur.



Semra Yiğit(37)-Satış Sorumlusu

AK PARTİ ÜYELERİ VE YANDAŞLARI YARGILANACAK

16 Nisan referandumundan evet çıkacak ve Ak Parti tarihin kirli sayfalarına gömülecek. Ak Parti üyeleri ve yandaşları yargılanacak. Mevcut yöneticiler cezaevine girecek. Erken seçim olacak. Tüm ülkelerle ilişkilerimiz düzelecek.



Adnan Dolunay(44)-Turizmci

PENSİLVANYA’DAKİ VATAN HAİNİ ÜLKEMİZE GETİRİLECEK

16 Nisan referandumundan sonra evet oyu çıkacak ve Persilvanya’daki vatan haini ülkemize getirilerek yargılanacak. Avrupa ve ABD ile ilişkiler tamamen kopar. Rusya ile iş birliği yaparız. Erken seçim olur. Yaz aylarında da CHP karışır.



Ümit Engin(20)-Öğrenci

ÜLKEMİZ FETÖ VE PKK SEMPATİZANLARINDAN TEMİZLENECEK

16 Nisan referandumundan sonra idam gelecek. FETÖ’cü vatan hainleri ve PKK üyeleri ile sempatizanlarının tamamı kent meydanlarında asılacak. Her ülke bizimle arasını düzeltmek için sıraya girecek. Erken seçim olur. Sol partilerde çok sayıda istifa yaşanır.



Uğur Mert(40)-İşçi

ÜLKEMİZDE BARIŞ VE KARDEŞLİK HAKİM OLACAK

16 Nisan referandumundan sonra ülkemizde barış ve kardeşlik hakim olacak. Ötekileştirme bitecek. Tüm ülkelerde eskiden olduğu gibi iyi ilişkiler içine gireceğiz. Erken seçim olur ve AK Parti sandığa gömülür. CHP iktidar olur.



Sinan Soyder(29)-Bilgisayar tamircisi

BAHÇELİ İSTİFA EDECEK, AKŞENER GENEL BAŞKAN OLACAK

16 Nisan referandumundan hayır oyu çıkacak. MHP içindeki hainler ve AK Parti yandaşları temizlenecek. Devlet Bahçeli istifa edecek Meral Akşener Genel Başkan olacak. Ülkemizi gerçek Atatürk sevdalıları yönetecek. Erken seçim bekliyorum.



Uygur Ataman(43)-Emlakçı

16 NİSAN’DAN SONRA ÜLKEMİZDE İÇ SAVAŞ YAŞANIR

16 Nisan referandumundan evet çıksa da, hayır çıksa da ülkemizde iç savaş yaşanır. Bu savaşa Avrupa ve ABD de dahil olabilir. Yaz aylarında bazı parti liderleri ve il başkanları istifa eder. Büyük bir sağ parti kurulur. Erken seçim olmasını bekliyorum.