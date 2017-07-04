Vatandaşa büyük kolaylık

Yapılan yeni düzenleme ile kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlandı.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, vatandaşlar daha önceden kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemleri için önce belediyeye başvuruyor, daha sonra onaylanan evraklarıyla birlikte Tapu Müdürlüğü'ne gidiyordu.

SİSTEM ÜZERİNDEN

Yeni geçilen sistemle artık vatandaşlar tapu, yapı ruhsatı, yönetim planı ve 1 adet kat irtifak/mülkiyet listeli proje ile belediyeye başvuruyor. Belediye tarafından kontrol edilip onaylanan evraklar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün hazırlamış olduğu sistemle tapuya gönderiliyor. Yetkililer, vatandaşlara evrakların Tapu Müdürlüğü’ne gönderildiğine dair SMS ile bilgilendirmede bulunduklarını belirterek, “Bilgilendirmenin ardından vatandaşlar Tapu Müdürlüğü’ne giderek kat irtifak ve kat mülkiyet tapularını alıyor” dediler. Yeni uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı