Vatandaşa göre Referandum sonucu yarı yarıya görünüyor

Bu hafta sokaktaki vatandaşa “Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükseliş sizce neden kaynaklanıyor? 16 Nisan referandumu sonrası ekonomi iyiye mi yoksa kötüye mi gidecek? Referandumda ilimizde ve Türkiye’de sonuç ne olacak?” diye sorduk.

Vatandaşın yarısı referandumda evet çıkacağı, yarısı ise hayır çıkacağı görüşünde. İşte sokaktaki vatandaşın referandum yorumları.

Ayşegül KALAYCI

Berrin Kibar-(41)Ev Hanımı

Enflasyon ve işsizlikteki yükselişin nedeni FETÖ’cüler

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükseliş ülke yönetiminden ayıklanmayan FETÖ’cülerden kaynaklanıyor. 16 Nisan referandumu sonrasında ekonominin iyiye gideceğini düşünüyorum. Referandumda ilimizde de, ülke genelinde de yüzde 50’nin üzerinde evet oyu çıkacak.

Metin Onurlu(45)-Tabelacı

16 Nisan referandumu sonrasında ekonomide dalgalanma yaşanacak

Ülkedeki belirsizlik enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükselişi arttırıyor. 16 Nisan referandumu sonrasında ekonomide kısa süreli bir dalgalanma yaşanacak. Referandumdan bana göre ilimizde de, Türkiye’de de yüzde 60 evet oyu çıkacak.

Erdem Derin(32)-Reklamcı

Enflasyon ve işsizlik rakamları ülke gerçeklerini yansıtmıyor

Enflasyon rakamı gerçekleri yansıtmıyor. Vatandaşı kandırıyorlar. İşsizlik arttı, çünkü sadece AKP’li gençleri işe yerleştiriyorlar. Referandumdan sonra ülkemizi büyük bir ekonomik kriz bekliyor. Referandumda ilimiz ve ülkemizde yüzde 50’nin üzerinde hayır çıkacağını düşünüyorum.

Emre Bıyık(29)-Öğrenci

Referandumundan sonra ekonomi dibe vuracak

Enflasyon, geçim sıkıntısı, pahalılık, işsizlik kimsenin umurunda değil. Önemli olan tek şey başkanlık. Referandumdan sonra ekonominin dibe vuracağını ön görüyorum. Referandumda ne yazık ki vatandaşımız bilinçli olmadığı için yüzde 50’nin üzerinde evet oyu çıkacak.

Yalçın Durmaz(60)-Emekli

16 Nisan'dan sonra ekonomi düzelecek

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükseliş ana muhalefet partisinin yalan beyanlarından kaynaklanıyor. 16 Nisan’dan sonra ekonomi düzelecek. Vatandaş nefes alacak. Referandumda ilimizde yüzde 50, ülkemizde ise yüzde 60 evet oyu çıkacağını düşünüyorum.

Ayşenur Gamzeli(50)-Terzi

Enflasyon ve işsizlikte yükseliş iktidarın oy aracı

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükseliş her zaman var olacak. Çünkü bu ikisi iktidar partilerinin oy aracı. 16 Nisan’dan sonra ekonomi dibe vuracak bence. Referandum ilimizde de ülkemizde de yüzde 40 hayır, yüzde 30 evet olarak sonuçlanacak gibi görünüyor

Emel Karaman(33)-Bankacı

Enflasyon ve işsizlikte yükseliş çok normal

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükseliş çok normal. Yılın 8’inci ayına doğru ekonomi normale döner. 16 Nisan’da vatandaşın hissetmeyeceği şekilde bir dalgalanma yaşanır. Referandumda ilimizde de ülkemizde de hayırlısı ne ise o sonuç çıksın.

Caner Doğan(21)Öğrenci

Ekonomik kriz yaşanacak gibi görünüyor

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükselişin nedeni iktidar partisinin izlediği yanlış ekonomi politikasıdır. 16 Nisan’dan sonra ülkemizde büyük bir ekonomik kriz yaşanacak gibi. Referandumdan sonra memleketin durumunu iyi görmüyorum.

Selin Çelik(35)-Satış Sorumlusu

16 Nisan yaklaştıkça enflasyon yükseliyor

Enflasyon ve işsizlik oranlarındaki yükselişin nedeni referandumun yaklaşması. 16 Nisan’dan sonra ekonomi düzelecek bana göre. Ülkemizde anayasanın mutlaka değişmesi gerekiyor. Bu nedenle ben referandumda Evet oyu vereceğim. Sonuçlar konusunda tahminim yok.

İsmail Fakir(40)-Sigortacı

Türkiye’de işsizlik yok; insanlar iş beğenmiyor

Enflasyon ve işsizlik oranlarında yükseliş olduğunu düşünmüyorum. Ülkemizde insanlar iş beğenmiyor. Ancak, 16 Nisan referandumundan sonra ülkemizde büyük bir ekonomik kriz yaşanacak. Durum onu gösteriyor. İlimizde de ülkemizde de yüzde 50 hayır oyu çıkacağını düşünüyorum..

Dilan Tekçe(26)-Öğrenci

İşsizlikteki yükselişin sorumlusu bilinçsiz vatandaşlar

Enflasyon ve işsizlik oranlarında yükselişin sorumlusu bilinçsiz vatandaşlardır. 16 Nisan’dan sonra her alanda kaos yaşanacak. Referandumda yüzde 50’nin üzerinde Evet çıkacak gibi görünüyor. Yaşanan katliamlara rağmen hala AKP’ye oy verilmesini anlayamıyorum.

Orhan Gürhan(46)-Muhasebeci

16 Nisan sonrası 4 ay ekonomik kriz yaşanır

Referandum yaklaştıkça enflasyon ve işsizlik oranlarında yükseliş gözleniyor. 16 Nisan’dan sonra yaklaşık 4 ay büyük bir ekonomik kriz yaşanır. Referandumda nasıl bir sonuç çıkacağını kestirmek çok zor. Vatandaş endişeli. Çoğu korkudan oylarını saklıyor.