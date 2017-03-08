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Vatandaşın 'tıbbi cihaza' erişimi kolaylaşıyor

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Vatandaşın 'tıbbi cihaza' erişimi kolaylaşıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu arasında imzalanan protokolle sigortalıların daha önce kendi imkanlarıyla temin ederek bedelini SGK'dan aldığı tıbbi cihazlar artık Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) arasında, sigortalıların daha önce kendi imkanlarıyla temin edip, bedelini daha sonra SGK'dan aldıkları tıbbi cihazların Sağlık Bakanlığınca ücretsiz sağlanmasıyla ilgili protokol imzalandı.

"Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödenmesine İlişkin Protokol"ün imza töreni SGK'nın Neşat Ertaş Toplantı Salonunda düzenlendi.

 Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, protokolün ardından SGK'nın elindeki 200 bine yakın cihazı da devraldıklarını bildirdi.

Gümüş, "Artık vatandaşlarımızın hastaneden taburcu olmasına, sonrasında SGK'ya gitmesine gerek kalmadan, ihtiyaç duyduğu tıbbi cihaz ve malzemelerle ilgili organizasyonları Sağlık Bakanlığı olarak biz yapacağız." diye konuştu. Gümüş, organizasyonun bedelinin de SGK tarafından karşılanacağını vurguladı.

"Şahıs ödemeleriyle ilgili sorunu ortadan kaldırıyoruz"

SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı  da daha önce tıbbi cihaz ve malzemeye ihtiyacı olan sigortalıların bu cihaz ile malzemeleri kendi imkanlarıyla satın aldıklarını, ödemelerin bedelini SGK'dan karşıladıklarını anımsattı.

Protokolle tıbbi cihaz ve malzemelerin artık Sağlık Bakanlığınca karşılanacağını, bunun ödemesini de SGK'nın Bakanlığa yapacağını vurgulayan Bağlı, "Şahıs ödemeleriyle ilgili sorunu ortadan kaldırıyoruz. İlgili tarafa doğrudan biz ödemeyi yapacağız, vatandaşı aradan çıkartacağız. Sağlık Bakanlığına, mevcut işlerinin yanında bizim üzerimizdeki böyle bir yükü de aldıkları için teşekkür ediyorum. Kendileri sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiler." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, "Evde Sağlık Hizmetlerinde Kullanılacak Tıbbi Cihaz ve Malzemelerin Ödenmesine İlişkin Protokol" Gümüş ve Bağlı tarafından imzalandı.

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