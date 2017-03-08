'Vatandaşlarımız 112 acili gereksiz aramasın'

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Medişoğlu, "İnsan hayatını kurtarmak için zamana karşı bir yarışımız var. 10 dakikanın altında hastaya ulaşmak istiyoruz. Bir de gereksiz çağrılarla uğraşırsak sıkıntı olur." dedi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sabri Medişoğlu, vatandaşlara 112 acil hattını gereksiz meşgul etmemeleri çağrısında bulunarak, "İnsan hayatını kurtarmak için zamana karşı bir yarışımız var. 10 dakikanın altında hastaya ulaşmak istiyoruz. Bir de gereksiz çağrılarla uğraşırsak sıkıntı olur." dedi.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezince (ASKOM) düzenlenen bölge toplantısına katılmak üzere Diyarbakır'a gelen Medişoğlu yaptığı açıklamada, acil sağlık hizmetlerinde çalışanların çatışma, doğal afet ve terör olaylarında en sıcak noktaya canları pahasına gittiğini söyledi.

"İhtiyacı olan kişiler aradığı zaman ulaşamıyor"

Medişoğlu, 112 acil sağlık hizmetlerindeki en büyük sıkıntının bu hatların gereksiz yere meşgul edilmesi olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"İnsanlar 112 ile alakası olmayan konular için lüzumsuz bir şekilde 112'yi meşgul ediyor. Asıl ihtiyacı olan gerekli çağrıların önü kesiliyor. Bu çok yüksek yüzdelere ulaştığı zaman gerçekten ihtiyacı olan kişiler aradığı zaman ulaşamıyor. Gereksiz çağrıyı yapan kişiler, bazen kendileri de aynı duruma düşüyor. Vatandaşlarımızın gereksiz çağrılardan kaçınmasını istiyoruz çünkü acil sağlık ihtiyacı olanlar bize ulaşamıyor. İnsan hayatını kurtarmak için zamana karşı yarışıyoruz. 10 dakikanın altında sürede hastaya ulaşmak istiyoruz. Bir de gereksiz çağrılarla uğraşırsak sıkıntı olur."