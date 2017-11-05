Vatman olmak zor iş

2017 yılı içindeki senelik izin hakkımın son 10 günlük bölümünü kullandım. Eşim, annem ve Almanya’dan tatile gelen ablamla, önce birkaç gün şehir dışındaydık.

İzmit’e dönünce, tatil günlerimi değerlendirmek için, bazı aktiviteler yaptım. Geçen perşembe günü Otogar’dan tramvaya binip, Seka Park’a kadar gitmek istedim.

Tramvay, tek kelimeyle mükemmel. Kabin gayet rahat. İlgi fazla ama, ayakta bile olsanız rahat. Ancak öyle sanıyorum ki, tramvaya binenlerin en az yarısı kart okutmuyor, para ödemiyor. Tramvay durakları düzenli değil. Ben hiç farkında olmadan kabine girdim. Minibüste olduğu gibi, tramvayın içinde kart okutacak makine arıyorum. Tramvayı insanlar ücretsiz kullanıyor ki, bu para ödeyenlere haksızlık.

Bir de tramvay çok fazla açıktan geçiyor. Önünde insanlar, arabalar vızır vızır. Tramvayı kullanan vatmanın işi çok zor. Benim ilk kez bindiğim tramvay,. Perşembe pazarı yakınlarında hiç etrafına bakmadan rayların üzerinden geçen 75 yaşındaki bir yaşlı teyzeye çarptı. Allah'tan vatman tramvayı zamanında durdurdu. Yaralanıp, hastaneye kaldırılan teyze yaşıyor. Durumu iyiymiş.

Ama bu iş riskli. Özellikle perşembe günleri Anıtpark çevresinde büyük karmaşa var. Tramvaylar arka arkaya gidiyor. Tramvay yolunda hiçbir önlem yok. İnsanlardan doğru dürüst ücret de alınmıyor. Bu gibi sorunların ortadan kaldırılması gerek diye düşünüyorum. Bunun dışında İzmit’i tramvayla dolaşmak gerçekten çok keyifli. Hala binmediyseniz, tavsiye ederim.

Şunu anladım ki, bizim şehrimizde araba kullanmak çok zor ama, tramvay kullanmak, bu kargaşa içinde vatmak olmak çok daha zor bir iş. Umarım, bu tramvayları bu şartlar altında kazasız belasız kullanan vatmanlar yaptıkları işin hakkını alıyorlardır. Sağlık ve mutluluk dileklerimle.