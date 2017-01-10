Kadın Kolları Başkanı Aysel Demirtaş’ın ev sahipliğindeki toplantıya İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özkan Can, sosyolog-psikolog Şaziye Genç Çelebi, uzmanlar ile okulu bırakan 30 çocuk ve aileleri katıldı.

Ak Parti İlçe Kadın Kolları tarafından geçtiğimiz Kasım ayında başlatılan ve İzmit'teki okulu terk eden öğrencilerin, okul terk etme sebeplerinin araştırılarak, öğrencilerin eğitim hayatına geri dönmelerini sağlamayı amaçlayan Vazgeçme, Başarmak Senin Elinde Projesi’ne, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan destek verdi.

Proje kapsamında Ak Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nda bir toplantı yapıldı.

PİLOT BÖLGE ALİKAHYA

Alikahya’daki Şehit Öğretmen Ergin Komut Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Başöğretmen Lisesi öğrencileriyle başlanan proje kapsamında öğrenimini bırakan 30 öğrencinin evlerine gidilerek gerekli inceleme ve tespitlerde bulunuldu. Yapılan tespitler neticesinde İzmit Belediyesi sosyolog ve psikologları tarafından öğrenci ve ailelere psiko-sosyal alanda danışmanlık desteği verilecek. Örgün öğrenime geri dönüşü sağlanamayan öğrencilerin ise açık lise programına kaydının yapılması, yönlendirmesi ve takibi gerçekleştirilecek. Doç. Dr. Aslıhan Polat’ın da gönüllü danışmanlık yapacağı projenin önümüzdeki dönemlerde tüm bölgelere uygulanması hedefleniyor.

EĞİTİM VE ÇOCUKLAR HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLDU

Böyle önemli bir programa destek olup yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Doğan “Eğitime destek asli görevimiz olmamasına rağmen her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. Çünkü biliyoruz ki, eğitime, çocuklara yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır. Hükümetimiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Hatta bugüne kadar eğitime ayrılmayan bütçeyi ayırıyor. Biz de İzmit Belediyesi olarak, göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitime destek verdik, vermeye de devam edeceğiz” dedi.

SAYISIZ PROJE

Doğan, “İzmit’i seviyorum bisiklete biniyorum” sloganıyla 7 yıl önce başlattığımız projeyle devlet, özel okul ayrımı yapmaksızın her yıl 5 bin öğrenciye bisiklet hediye ediyoruz. Gençlerimizin daha iyi koşullarda spor yapabilmeleri ve onlara sporu sevdirerek kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını sağlıyoruz. Portatif yüzme havuzlarımızla çocuklarımıza yüzmeyi öğretiyoruz. Yine 4.sınıf öğrencilerimize basketbol topu dağıtarak çocuklarımızı sporun her dalına teşvik ediyoruz. Çocuk Hakları Masamız, Çocuk Hakları Okulumuz, Okul Hizmet Masamız, Oyun Sokağı Projemiz, Masal Saati gibi çalışmalarımızla çocuklarımızın eğitim, farkındalık ve sosyal gelişimlerine destek vermeye çalışıyoruz” ifadesini kullandı.