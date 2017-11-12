Ve, düşme hattındayız: 2-0

Kötü gidişata dur diyemeyen Yeşil-Siyahlı takım düşme hattına kadar indi. İkinci golden sonra taraftar Fatih Kavlak’ı istifaya çağırdı.

İLK YARI EV SAHİBİ HAKİM

Maçın ilk 10 dakikası geçildikten sonra ev sahibi takım ilk etkili atağında gole yaklaştı. Penaltı noktası üzerinden Vedat’ın vuruşunda top direği sıyırdı. 16’ncı dakikada Emrah’ın şutunda Yusuf gole izin vermedi. Kocaelispor rakip kaleye ilk olarak 27’nci dakikada inebildi. Kadir Öge’nin soldan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Ali Keten’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Devrenin sonlarına doğru Cizre ataklarını sıklaştırdı. 37’nci dakikada Kocaelispor savunması çıkarken topu kaptırınca ev sahibi elverişli bir pozisyon buldu. Kaleci Yusuf kalesinde devleşerek yakın mesafeden yapılan vuruşta gole izin vermedi. Devre başladığı skorla bitti.

5 DAKİKADA BİTİRDİLER

İkinci yarıya hızlı başlayan ev sahibi takım 56’ncı dakikada öne geçti. Soldan kullanılan kornerde ön direkte Volkan dokundu, takımını öne geçirdi. Kocaelispor golün şokunu üzerinden atamadan Cizre 61’nci dakikada Vedat ile farkı ikiye çıkardı. 2-0’dan sonra Kocaelispor taraftarı Fatih Kavlak’ı istifaya çağırıp, futbolcular aleyhine sloganlar attılar. Kalan yarım saatlik süreçte oyunun kontrolü Kocaelispor’daydı. 75’de Sefa’nın şutunu kaleci gülükle çıkardı. 81’de Onur kale önünde bomboş durumda golü atamadı. İki dakika sonra Hurşut’un şutu direkten döndü. Uzatma anlarında Mehmet’in şutunda top yan direkten dışarı çıktı. Maç 2-0 bitti, Kocaelispor’daki kötü gidiş sürdü.

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