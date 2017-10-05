Ve lüfer geldi 

İzmit Perşembe Pazarı’nda tezgahlara kış ürünleri gelirken, balıkseverler bugün balıkçı tezgahlarında lüfer sürprizi ile karşılaştılar. İlk kez bol miktarda yakalanan lüfer, balık pazarında baş köşede yerini aldı. Perşembe Pazarı’nda ise pek çok ürünün fiyatı geriledi. Hünnap 7 TL, acur 2.50 TL fiyatla pazara geldi.

Kerim YAVUZ