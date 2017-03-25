Ve Yeniden İlkbahar

Kimisi için hüzün, kimisi için gri, kimisi için zorluk, kimisi için bekleyiştir kış. Günler kısa olmasına rağmen bir türlü geçmek bilmez. Bazen iç karartır soğuk, yağmur, çamur, kar, ayaz. Ne olursa olsun yine de severim hatta bazen özlerim bile kışı. Bu kış da ciddi soğuklar oldu, günlerce yerlerden, çatılardan kalkmayan karlar vardı. Takvim bu ya, ya da zaman diyelim buna. Mart ayını bitiriyoruz bile ve ilk ahar geliverdi birden bire. Artık yavaş yavaş güneş yüzünü göstermeye, ruhumuzu da bedenimizi de yavaş yavaş ısıtmaya başladı. Çoğu insanın beklediği, hayattan keyif aldığı günler geri gelmeye başladı. Her bahar yazıyorum aslında bu tarz yazılar fakat bence hatırlamakta biraz fayda var… çünkü;

Kötüyü iyiye,

Yalanı doğruya

Nefreti sevgiye

Öfkeyi affetmeye

Korkuyu kabullenmeye, sakinliğe

İhtiyacımız var. Günlük koşuşturma içerisinde ihmal ettiğimiz bir kimliğimiz, bir ruhumuz var ve asıl, gerçek kirlilik, yorgunluk, tükenmişlik orada. Eğer söz konusu diplere kadar olacak bir bahar temizliği ise, işe ilk önce buradan, yani kendimizden, kendi içimizden başlamalı diye düşünüyorum. Ancak öylelikle içten dışa doğru gelen bir temizlik bir bütün olarak temizler, arındırır ve hatta yeniler bizi. Düşüncelerimizle, duygularımızla hatta yediğimiz içtiğimizle yeniden güzellikle gelebilir her şey. Yeter ki isteyin ve başlayın, sonrası gelir.

Bakın bu yazdıklarıma ek olarak Edward Morrison ne demiş:

Temizlik yaptım bugün...

Hem de tüm benliğimde

Bütün kaslarımı, sinirlerimi, kemiklerimi hatta kanımı bile temizledim.

Kırgınlıklarımı dışarı çıkardım ilk önce.

... Görmenizi isterdim.

Nasıl da çok yer kaplıyorlarmış inanmazsınız.

Bağışlamayı yerleştirdim yerine özenle.

Titizlikle her birinin üstüne ektim tohumlarını.

Her yere görebildiğim göremediğim her yere serptim.

Atarken kırgınlıklarımı bakmadım neydi onlar diye.

Gelecek geçmişten çok daha fazla yaşanası.

Bakmadım merak da etmedim.

Bağışlamayı ekerken tekrar kırılmaktan korkuyordum belki.

Kıskançlığımı çıkardım.

Meğer ben ne az kıskançmışım.

Çok kolay oldu. Sevindim.

Sanki kaybetmiş bir eşyamı bulmuş gibi oldum.

Çok şükür ki kin ve nefret yoktu yüreğimde.

Nasıl temizlerdim hiç bilmiyorum.

Sıra korkularıma gelmişti.

Çıkarmaya bile korktum önce.

Ne de çok alışmışım onlarla yaşamaya.

Bunca acı ve endişeye nasıl alışılır İçten içe bir sevgi nasıl duyulur anlayamadım.

Yerini toprağını sevmiş mor bir menekşeydiler.

E... ne de olsa iyi bakmıştım onlara.

Her gün yeni yeni korkular ekleyip endişelerimle sulamıştım.

Mutluluklarımı ümitlerimi ne de çok ihmal ettiğimi anladım o an.

Bu ilgiyi onlara verseydim her gün onları düşünüp birer umut daha ekseydim;

almadan verip beklemeden sevseydim.

Her şeyden önce içimdeki gücün ve sevginin daha fazla farkında olsaydım böyle bahar temizliklerine ihtiyacım kalmazdı.

Çok zorlandım korkularımla.

Birbirlerinin içine halkalar misali girmişlerdi.

Kenetlenmişlerdi adeta.

Ama onları da sevgiyle çıkardım.

ve onları yaşamaktan hem de bir zamanlar bir kabus gibi yaşamaktan pişmanlık duymadan çıkardım. .

Kızsaydım onlara bağırıp çağırsaydım yine dönüp dolaşıp geleceklerini biliyordum.

Temizlik yaptım bugün.

Bahar temizliği.

Neşe ektim hoşgörü güven sevgi ektim. .

Almadan vermeyi sevilmeden de sevmeyi paylaşmayı ektim. .

Korkusuzlukları ektim alabildiğine...

Saatlerce ektim korkusuzluğu...

Mutluluk ektim doğallık. Sonsuzluk...

Bağışlama ektim.

Sevgi ektim her hücreme.

Coşku heyecan sessizlik ektim.

Tüm güzel fikirler sessizken geliyor bana...

Kabullenme ektim.

Baş eğme değil.

Olduğu gibi kabullenme...

Nasıl doğru değil mi? Haydi başlayalım şimdi, alalım ellerimize birer süpürge, birer fırça, yazalım yeniden bu baharı, bu hayatı. Kolay gelsin.