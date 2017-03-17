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Vecdi Gönül'den Vali Güzeloğlu'na ziyaret

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Vecdi Gönül'den Vali Güzeloğlu'na ziyaret
Eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. 

Vali  Hasan Basri Güzeloğlu ve Vali Yardımcıları tarafından kapıda karşılanan Vecdi Gönül ilk olarak Valilik Şeref defterini imzaladı. 

Kocaeli Valiliği görevinde de bulunan eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül,  makama geçerek burada bir süre Vali ve Vali yardımcıları ile sohbet etti.

Vali Güzeloğlu, Gönül ile ziyaretin anısına Hereke halı desenlerinin yer aldığı el işlemeli vazo takdim ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirtti.  
 

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