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Vefat eden Büro Memur-Sen üyesinin ailesine 15 bin TL çek

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Vefat eden Büro Memur-Sen üyesinin ailesine 15 bin TL çek
Vefat eden Kandıra adliyesinde çalışan Büro Memur-sen üyesi Mehmet İçöz’ün ailesine ferdi kaza sigortası kapsamında 15.000 TL’lik çek takdim edildi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz adına Büro Memur Sen Genel başkan yardımcısı Metin Yılancı, Büro Memur-Sen Kocaeli 1 Nolu şube başkanı Ömer Türk, Başkan vekili İlhan Alşan, yönetim kurulu üyesi Gökhan Özecik, 2 Nolu şube başkanı Kani Koç, üyesi Cansu Korkmaz Turan, Kocaeli 3 Nolu Şube Başkanı Fırat Güler, Kandıra Adliyesi çalışanları Ümit Demirkan, Gökhan Yaşar, Sevil Altuntaş, sendika üyelerinin ferdi kaza sigorta kapsamında bulunmaları nedeniyle, Mehmet İçöz’ ün eşi ve çocuklarına 15.000 TL’lik çek takdim edildi.

Ayşegül KALAYCI
 

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