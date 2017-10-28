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Vekil Mehmet Akif Yılmaz’dan Kocaelispor futbol okuluna ziyaret

Vekil Mehmet Akif Yılmaz’dan Kocaelispor futbol okuluna ziyaret

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Katip Üyesi, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif dün Kocaelispor’un futbol okulu antrenmanını ziyaret etti.

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Alikahya’daki alt yapı tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Yılmaz antrenörlerden bilgi alıp, minik futbolcularla sohbet etti. Kocaelispor Alt Yapı imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’a ziyareti için teşekkür edildi. 

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