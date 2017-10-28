Vekil Mehmet Akif Yılmaz’dan Kocaelispor futbol okuluna ziyaret
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Katip Üyesi, Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif dün Kocaelispor’un futbol okulu antrenmanını ziyaret etti.
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Alikahya’daki alt yapı tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette Yılmaz antrenörlerden bilgi alıp, minik futbolcularla sohbet etti. Kocaelispor Alt Yapı imzasıyla yayınlanan basın bildirisinde Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’a ziyareti için teşekkür edildi.
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Etiketler : Kocaelispor Alt Yapı
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