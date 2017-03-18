Vektör mücadelesinde yeni dönem eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan vektör mücadelesinde yaz dönemi eğitimleri Sivil Toplum Merkezi’nde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Vektör Mücadelesi” 2017 yaz dönemi, düzenlenen eğitim programı ile başladı. Programa Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da katıldı. Vektör Mücadelesi hizmeti kapsamında yaz ve kış dönemi uygulamaları yılın 12 ayı boyunca ara verilmeden sürdürülüyor. Bununla beraber özellikle sivrisinek ve karasineklerin aktif üreme periyotlarını kapsayan yaz aylarında gerçekleştirilen çalışmalar yoğun olarak hedef odaklı yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında 2017 yaz dönemi açılışı kapsamında vektör mücadelesi ekiplerine yönelik olarak bilgileri tazelemek ve detaylandırmak üzere Sivil Toplum Merkezi’nde eğitim düzenlendi. Eğitim sonrasında ekiplerin teorik denetimi ve performans tespitlerinin yapıldığı bir de sınav gerçekleştirildi.

Öte yandan eğitimler sonrasında 2016 yılında başarı ile bu mücadeleyi sergileyen personele Daire Başkanı Köksal tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.