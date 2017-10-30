Velilerin yol isyanı

BÖYLE Mİ KALACAK

İlimizin 140 bin nüfuslu en büyük ilçelerinden biri olan Derince’de, 60 Evler bölgesinde geçen nisan ayından beri büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Özellikle Çağatay, Kısmet ve Güney Sokaklarda oturanlar bütün yaz toz yutarken, şimdi de çamur deryası ve hendeklerle boğuşuyor. Yollarda üstyapı çalışmasının ne zaman başlayacağı bilinmiyor.

OKULA GİDİP GELMEK ZOR

Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri, bozuk yollar nedeniyle okullarına gidip gelmekte zorlanıyorlar. Veliler, bozuk yollarda öğrenciler düşüp bir yerlerini kırmasın diye onları kendileri okula getirip götürüyorlar. Veliler, Derince Belediyesi’nin yol konusundaki bu ilgisizliğine anlam veremedikleri gibi mahalle muhtarının da ilgilenmediğinden şikayetçi.

NE YOL, NE KALDIRIM VAR

Derince 60 Evler’deki Yunus Emre Ortaokulu’na ulaşan sokaklarda ne yol ne de kaldırım bulunuyor. Veliler bu duruma isyan ederken, Derince Belediyesini göreve davet ediyorlar.

Kenar MERİÇ