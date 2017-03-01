  • BIST 88.980
  • Altın 145,414
  • Dolar 3,6273
  • Euro 3,8220
  • Kocaeli 16 °C

‘Vergi kentlerin de geleceğidir’

»
‘Vergi kentlerin de geleceğidir’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu yıl 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan 28. Vergi Haftası nedeniyle, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Grup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu, Grup Müdürü İskender Bahçebaşı, Grup Müdürü Levent Şensoy, Grup Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve Müdür Yrd. Feride Karakoç’u makamında ağırladı. Görüşmede Karaosmanoğlu, “Kocaeli vergisine sadık bir kenttir. Kentimizin Türkiye’de vergi gelirleri açısından ilk üçte, vergi sadakatinde de birinciliği kaptırmayan bir il olmasından dolayı gurur duyuyorum. Unutulmamalı ki vergi kentlerinde geleceğidir.” dedi.

“KENTİMİZİN YAKALADIĞI BAŞARIYI TEBRİK EDİYORUM”

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmasının önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2016 yılında verilen beyannamelere göre kentimizin yakaladığı başarıyı tebrik ediyorum. Bu vergilerin toplanmasında büyük gayretleri olan vergi dairesi teşkilatının mensuplarını da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bu haber toplam 48 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kilosu 150 TL oldu, gramla satılıyor27 Şubat 2017 Pazartesi 18:02
  • Dikkat! Son gün 28 Şubat27 Şubat 2017 Pazartesi 17:20
  • Hac ücretleri açıklandı27 Şubat 2017 Pazartesi 11:28
  • Dolar haftaya nasıl başladı?27 Şubat 2017 Pazartesi 10:20
  • İzmit Belediyesi'nden kiralık ATM yerleri27 Şubat 2017 Pazartesi 10:09
  • Büyükşehir’den inşaat malzemesi ihalesi26 Şubat 2017 Pazar 11:24
  • Belediyeden kiralık çay bahçesi26 Şubat 2017 Pazar 09:26
  • Milyonlarca konut sahibini ilgilendiren önemli gelişme25 Şubat 2017 Cumartesi 17:35
  • Vergi Haftası pazartesi kutlanıyor25 Şubat 2017 Cumartesi 15:34
  • Kocaeli Bahçeşehir Koleji, Haldız ile büyüyor25 Şubat 2017 Cumartesi 13:40
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Öyle hızlı büyüyoruz ki iş başlamadan yetersiz kalıyor
    • Doğru ile Yanlış
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti