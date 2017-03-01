‘Vergi kentlerin de geleceğidir’

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu yıl 27 Şubat-5 Mart 2017 tarihleri arasında tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan 28. Vergi Haftası nedeniyle, Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Halil İbrahim Temiz, Kocaeli Defterdarı Dursun Ali Özel, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı Grup Başkanı Mehmet Fatih İslamoğlu, Grup Müdürü İskender Bahçebaşı, Grup Müdürü Levent Şensoy, Grup Müdürü Mustafa Küçükbalkaya ve Müdür Yrd. Feride Karakoç’u makamında ağırladı. Görüşmede Karaosmanoğlu, “Kocaeli vergisine sadık bir kenttir. Kentimizin Türkiye’de vergi gelirleri açısından ilk üçte, vergi sadakatinde de birinciliği kaptırmayan bir il olmasından dolayı gurur duyuyorum. Unutulmamalı ki vergi kentlerinde geleceğidir.” dedi.

“KENTİMİZİN YAKALADIĞI BAŞARIYI TEBRİK EDİYORUM”

Toplumun tüm kesimlerinde vergi bilincinin geliştirilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası Vergi Haftası olarak kutlanmasının önemine de değinen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “2016 yılında verilen beyannamelere göre kentimizin yakaladığı başarıyı tebrik ediyorum. Bu vergilerin toplanmasında büyük gayretleri olan vergi dairesi teşkilatının mensuplarını da tebrik ediyorum.” şeklinde konuştu.