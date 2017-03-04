Vergi ödemede yeni dönem

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, "İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak. Geçen yıl vergi iletişim merkezi aracılığıyla yaklaşık 952 bin çağrıya cevap verdik, vergi kayıp ve kaçağına yönelik 38 bine yakın ihbar aldık" dedi.

Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk, internet vergi dairesi kullanıcısı sayısının 10 milyonu aştığını belirterek, "Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak." dedi.

Ertürk, İzmir'de bir otelde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Ertürk, burada yaptığı konuşmada, vergisel yükümlülüklerini yerine getirerek vergilerini tam ve zamanında ödeme gayretinde olan mükelleflere, ülkenin ekonomik istikrarı ve gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür etti.

Gelir İdaresi olarak vergide gönüllü uyumuna özel önem verdiklerini dile getiren Ertürk, bu kapsamda birçok uygulamayı hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Ertürk, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak amacıyla teknolojinin bütün imkanlarını kullanmaya çalıştıklarını belirterek, beyan, bildirim, ödeme gibi işlemlerin çoğunu elektronik ortama taşıdıklarını, Gelir İdaresi internet sitesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanıldığını ifade etti.

Söz konusu siteye 2016 yılında 16,7 milyon kez giriş yapıldığını aktaran Ertürk, şöyle konuştu:

"İnternet vergi dairesi kullanıcı sayısı 10 milyonu aştı. İnternet vergi dairesi beyanname verme, ödeme, vergi levhası alımı, mükellefiyet yazısı, vergi borcu bulunup bulunmadığını gösterir yazıların alımı gibi çok sayıda hizmet vermektedir. Hedefimiz temassız bir vergi dairesi oluşturmak. 2004 yılında başlanılan elektronik ortamda beyanname alınması uygulaması bugün çok sayıda gelişmiş ülkeyle kıyaslanacak seviyeye ulaştı. Halihazırda vergi beyannamelerinin yüzde 99,8'i e-beyan sistemiyle alınmaktadır. 2016 yılında elektronik ortamda alınan beyan ve bildirim sayısı yaklaşık 90 milyon adet."

Ertürk, tahsilat işlemlerinde de elektronik hizmet seçeneklerini artırdıklarına işaret ederek, 2016 yılında bankalar üzerinden 70 milyonu aşan vergi tahsilat işlemi gerçekleştirdiklerini, aynı yıl başkanlığın internet sitesinde yer alan sanal pos üzerinden banka kartı ve kredi kartlarıyla 10 milyonu aşan tahsilat işlemi gerçekleştirildiğini anlattı.

'353 MİLYON E-FATURA DÜZENLENDİ'

Vergi ödemelerinin, mükelleflerin az zaman harcadığı iş kalemleri arasında yer aldığını dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

"Geçen yıl uygulamaya giren hazır beyan sistemiyle mükelleflerin yükümlülüklerini daha kolay yerine getirmelerini sağladık. Hazır beyan sistemiyle 2016 yılında 1 milyon 449 bin mükellef beyanname vermiş durumda. Sistemle toplam 46,2 milyar lira gelir beyan edilmiş. Bu yıl beyanname verme süresinin ilk günü olan 1 Mart tarihinde bu sistem kullanılarak yaklaşık 31 bin beyanname aldık. Bu, geçen yılın aynı gününe oranla yüzde 6'lık artışa tekabül ediyor. 1 Mart'ta verilen beyannamelerle 377 milyon lira matrah beyan edilmiş, bu tutar üzerinde 89 milyon lira vergi tahakkuk ettirilmiştir. Bu trendi 27 Mart'a kadar devam ettirirsek geçen yılla mukayese ettiğimiz zaman ciddi oranda bir artış gerçekleşecek."

E-fatura uygulamasının 2010 yılının mart ayında başladığını hatırlatan Ertürk, bu uygulamadan bu yılın şubat ayı sonu itibarıyla 62 bin 400 mükellefin yararlanmakta olduğunu, 353 milyon adet e-fatura düzenlendiğini belirtti.

KAYIP VE KAÇAK İHBARLARI

Ertürk, Ocak 2013'te kullanılmaya başlanılan e-defter uygulaması kapsamında da mükelleflerin e-defter oluşturması için 200'ün üzerinde ticari yazılımı akredite ettiklerini bildirdi. Adnan Ertürk şunları kaydetti:

"60 bin civarında mükellef bu hizmetten yararlanmaktadır. 4,5 milyon e-defter beratı, başkanlık sistemine yüklenmiştir. E-arşiv faturasının uygulama esasları 2008 yılında e-fatura kayıt sistemi olarak başladı, 2014 yılında işlem ve altyapı değişikliğiyle e-arşiv fatura olarak yenilendi. Şubat ayı itibarıyla 6 bin 900 mükellef yararlanmaktadır. Bugüne kadar yaklaşık 5,4 milyar e-arşiv faturası düzenlenmiştir."

Vergi iletişim merkeziyle mükelleflere, mevzuatla ilgili danışmanlık, vergi kayıp ve kaçağı konusunda ihbar alınması, yabancılara yönelik e-posta yanıt sistemi, vergi borcu sorgulama ve bilgilendirme, e-beyanname teknik destek hizmeti verildiğini söyleyen Ertürk, "Vergi iletişim merkezi aracılığıyla geçen yıl yaklaşık 952 bin çağrıya cevap verdik, vergi kayıp ve kaçağına yönelik 38 bine yakın ihbar aldık." dedi.

Toplantı, Ertürk'ün konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.