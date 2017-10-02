Vergül: “Alınlarından öpüyorum”

Vergül, “Oyunumuz 3 puan için yeterliydi. Ama maalesef hakemler” dedi. Teknik sorumlu Vergül futbolcularının söylediklerini harfiyen yerine getirdiğini de söyledi, “Hepsinin altından öpüyorum. Çok daha iyi olacağız” dedi. Cem Sinan Vergül’ün açıklamaları şöyle:

OYUNUN HAKKI GALİBİYETTİ

“Futbolcularımızın isteğine ve azmine fazlasıyla güvendiğimiz için oyuna farklı bir sistemle başladık. Bizi sağ olsunlar yanıltmadılar. Her iki yarıda da çok azimli ve istekli oyun ortaya koydular. Tabii ki oyunda yapamadığımız veya zayıf kaldığımız anlar oldu. Ama genelinde istediğimiz şeyleri harfiyen yerine getirdiler. Maçın başında bulduğumuz gol de direncimizi ve isteğimizi daha da arttırdı. Peşinden yakaladığımız gol pozisyonları ve güzel oyun buradan 3 puanla dönmemiz için fazlasıyla yeterliydi. Ama maalesef hakemler, içerdeki genç futbolcuların bu dezavantajını çok yanlış kullanıyorlar. Bu bizi fazlasıyla üzüyor. Karşılarında bir futbolcu grubu olduğunun farkında değil gibiler”

ERKEN KOPARTABİLİRDİK

“Takımımızın genç olması hem rakip takım hem de hakemler üzerinde bizim aleyhimizde ciddi

Son dakikalarda yediğimiz gol bizim açımızdan fazlasıyla üzücüydü. Kaçırdığımız goller de var. Skorun çok daha fazlasını yapabilirdik, maçı çok daha erken koparabilirdik. Ama olmadı. İlk girdiğimiz pozisyonu attık, sonrakileri atamadık. En azından maçı böyle (1-0) bitirebilirdik. Ama son dakikalarda yediğimiz gol 2 puan kaybetmemize neden oldu. Ama çok önemli değil. Çocuklar şuan ki konumlarından çok daha iyi olacak. O istekleri, arzuları var. Bizim inancımızın aynısını şehrimizin de, ilçemizin de hissetmesini istiyoruz. Daha da iyi bir takım ilerde görecekler”

84’TEKİ GOL DERS OLACAK

“Geçen hafta erken golden sonra “kazandık” rahatlığı yaşadık. Bu hafta da erken gol attık ama mücadeleden kopmamız, kimliğimizi korumamız gerektiği yönündeki uyarılarımızı dinlediler. Hakemin son düdüğüne kadar mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini öğrendiler. 84’te yediğimiz bu gol de bizim için büyük ders olacak. Hak ettiğimiz 3 puanı düdük çalana kadar ne olursa olsun bırakmamamız lazım. Ama inanıyorum onlar çok daha iyi olacaklar. Defans neredeyse hatasız oynadı. Orta saha çok efor sarf etti Ofans da rakibe kolay top kapma izni vermediler. Bütün varlıklarını ortaya koydular. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum. Alnından öpüyorum”

RAKİPLERİ ŞAŞIRTIYORUZ

“Rakipleri fazlasıyla şaşırtıyoruz. Bundan sonra futbol kalitesini artıracağız. Top ayağımızdayken daha iyi işler yapacağız. Oyunu daha kompakt oynayacağız; birlikte hücum, birlikte defans. Defans hücumdan başlar. ‘En iyi savunma hücumdur’ düşüncesiyle bugün de ilerde rakibe top aldırmamaya, oyun kurdurmamaya çalıştık. Bunu da fazlasıyla yerine getirdiler. 6 hafta geride kaldı. Kendilerine güvenleri çok daha yükseliyor. Bu da gol atmamıza, daha rahat hareket etmemize, top kapmamıza, çalım atmamıza neden oluyor. Karşılarında tecrübeli, üst ligler görmüş oyuncular var. Oyuncu grubumuzun gösterdiği mücadelede ve futbol kalitesi şaşırtıyor.

YAPABİLECEKLERİMİZİ BİLİYORUZ

“Ama üstüne koyacaklarımız var; bulduğumuz pozisyonları atmak, topun bizde daha fazla kalması gibi. Gerçi bugün fazla pozisyon vermedik ama bunu istikrarlı hale getirmek önemli. Bunları geliştireceğiz. Kendi kimliğimizi koruyacak, mücadelemizi bırakmayacağız. İsteği, arzuyu, birlikte oynamayı, futbol kalitesini bırakmadığımız sürece daha fazla şaşırtacağız. Aslında biz buna şaşırmıyoruz. Çünkü yapabileceklerimizi biliyoruz. Ama dışardan bize inanmayanlar bunları gördükçe önce şaşırıyor, sonra takıma inanıyor. Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu oynadığımız rakipler de zaten görüyorlar. Devamı da gelecek”

AĞIR BİR YÜK ALTINDALAR

“Çocuklar bir şeyleri ispat etmenin peşinde. Çok ciddi psikolojik sorumlulukları var. Ağır bir yük altındalar. Takımın sorumluluğunu almak kolay iş değil. Bu durum illa ki onları zorluyor. 15 günde 5 maç yaptık. 3 günde 1 maça denk geliyor. Onların gerginliğini anlayışlı karşılamak lazım. Duygusal kontrol konusunda da profesyonelliği öğrenecekler. Yaşayarak öğreniyorlar zaten. Biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Bu sıkıntıları da en kısa sürede halledeceğiz”