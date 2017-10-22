Vergül:  “Bu skor, oyunun karşılığı değil”

“EN KÜÇÜK HATAYI AFFETMİYORLAR”

“Aslında kötü başlamadık. İyi başlayıp iyi bir pozisyon yakaladık. Peşinden yediğimiz şansız bir gol bütün takımı demoralize etti. Sonra yine dengeyi kurduk ama karşımızdaki takım kaliteli ayaklardan kurulu ve iyi oyuncular affetmiyorlar. Baskı da kursan, sıkıştırsan da o baskıdan çıkıp pozisyonları değerlendirebiliyorlar. En küçük hatayı affetmiyorlar”

“SANKİ ÇOK KÖTÜ OYNAMIŞIZ GİBİ”

“Baktığımız zaman kaleye 4 kere gelmiş, ‘pozisyon’ diyebileceğimiz pozisyon da yediğimiz gollerden belki ikisi. Diğerleri üzüntü verici pozisyonlardan yediğimiz goller. Skora baktığımız zaman sanki çok kötü oynamışız da 4 tane yemişiz gibi. Aslında sahada öyle bir oyun yoktu. Üzgünüz. Evimizde oynamış olduğumuz son 2 maçın da bu skorla bitmesi üzücü. Dışarda daha dirençli, daha iyi performans sergiliyoruz. İçerde nedense olmuyor”

“ELİMİZDEKİ KADRO BU”

“Alternatif arama derdindeyiz. Çocuklar ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar, iyi niyetliler. Ama niyet bazen yeterli gelmeyebiliyor. Karşı taraftaki kalite bizi aşabiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşıyoruz. Eksiklerimizin olması, onların takıma tekrar döndüğünde aynı performansı sergileyememesi bizi fazlasıyla düşündürüyor. Elimizdeki kadro bu. Yapacağımız şey; onların gelişimine katkıda bulunmak. Ama sonucun vermiş olduğu durum bizim için üzücü. Ama baktığınız zaman bu skoru hak ediyor muyduk? Galip gelmeyi de hak etmiyorduk fakat bu skoru da hak etmiyorduk”.

