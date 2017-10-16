Vergül: “Takımımla gurur duyuyorum”

Vergül, “Kazanmayı hak ettiğimiz bir maçı, son dakika golüyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sonuç bir yana ben takımımın mücadelesiyle, performansıyla gurur duydum” dedi. Vergül’ün açıklamaları şöyle:

“İLK YARI 3 NET POZİSYONUMUZ VAR”

“Çocuklar her ne olursa olsun karşısındaki takımları onlara anlattığımızda rakibi biliyorlar. Amed ile şampiyonluğa kurulmuş, iyi bir takımla deplasmanda oynadıklarını iyi biliyorlardı. Maça ister istemez tedirgin başladılar. Yavaş yavaş gördükçe, mücadele ettikçe açıldılar ve doğru işler yapmaya başlıyorlar. Oyun içinde çok ciddi gelişme kaydediyorlar ve uyarılarımızı da dikkate alıyorlar. Bugün tutuk başladık ama kısa sürede toparlandık. Topu indirdik, iyi pas yaptık ve dengeyi kurduk. İlk yarı 3 net pozisyonumuz var”

“SON 10 DAKİKA CİDDİ BASKI YEDİK”

“Öte yandan yemiş olduğumuz gol, oyuncularımızı uyardığımız pozisyondan geldi. Çabuk adamları solumuzdan oyuncularımızı eksilterek gol attı. Sonra yine pozisyonlara girdik, dengeyi sağladık. İkinci yarı da hırslı başladık. Pozisyon vermedik. Kalemize gelemeyen bir Amed vardı. Gol de bulduk. Ardından direkten dönen pozisyonumuz var. Şanssız bir anımızdı. İster istemez moralimizi bozdu. Ama çocuklar mücadeleyi bırakmadılar. Son 10 dakika ciddi baskı yedik. Uzun boylu adamlarının olması, sürekli ceza sahası içine top bindirmeleri, kaliteli ayaklarının olması, bu arada bizim fiziksel gücümüzün azalmasıyla karambol golü geldi”

“OYUNDAN ÇOK MEMNUNUM”

“İnegöl’den sonra ikinci kez son anda gol yiyerek ‘Aldık’ dediğimiz puanı bıraktık. Üzgünüz. Ama göstermiş olduğumuz mücadeleden, oyundan çok memnunuz. Buradaki herkesin mutlu olduğunu söyleyebilirim. Rakip takımın, taraftarlarının tebrik etmesi de bizi gururlandırdı. Söylenecek bir şey yok. Önümüzde yine şampiyonluğa kurulmuş Afjet Afyon maçı var. İnanıyorum ki o maçta da aynı mücadeleyi sahaya yansıtacağız. Ben futbolcularıma güveniyorum. Daha iyi performans sergileyecekler”

“EKSİKLERİ ELBETTE ARADIK”

“Eksik oyuncularımızı elbette aradık. Biri hücum, biri defans, biri de hem hücum hem defans oynayan 3 oyuncumuz eksikti. Gerçekten iyi işler yapıyorlar. Onların cezalı olması bize alternatif sıkıntısı da yarattı. Böyle durumlarda hamle şansımız azalıyor. Emrecan bugünkü oyun planımızın tam da istenen adamıydı. Ona göre maçtı ama maalesef cezalı. Kızamıyoruz. Tecrübesizlik sadece oyun içinde yapılanları kapsamıyor. Oyunun dışında da hata yapmamıza neden oluyor. Bunlar bize çok büyük ders oluyor. Eksikliklerini kesinlikle hissettik”

“SON DÜDÜK ÇALANA KADAR”

“Üst üste zorlu maçlar oynayacağız. Ama oyuncularımız geçen haftadan büyük ders aldı. Tekrar öyle bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. Çocuklarımız bir de yiyor, 5 de yiyor. 2 de atıyor. Berabere de kalıyor. Maç da kaybediyoruz. Ama çok büyük işler başarıyor. Yaş ortalamamız 18-19 ve sahada nasıl mücadele ettiklerini herkes görüyor. Geçen yıl U-17 oynamış oyuncumuzun rakibine nasıl markaj yaptığını bugün herkes izledi. Son andaki sıkıntılar, fizik gücümüzün düştüğü anda rakibin kaliteli ayaklarının ortaya çıkması bize her ne olursa olsun bir dakika bile oyundan düşmemiz gerektiğini anlatıyor. Düdük çalana kadar oyunda kalmamız gerektiğini tekrar öğreteceğiz”