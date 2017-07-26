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Vergül: “Üstüne katarak ilerliyoruz”

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Vergül: “Üstüne katarak ilerliyoruz”
Kocaeli Birlikspor Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül maç sonrasında yaptığı değerlendirmede, “Yavaş yavaş olma da üstüne katarak ilerliyoruz” dedi.

VERGÜL’ÜN AÇIKLAMALARI:

“Bugün iyi başlayan ilk etap kamp sürecimizin sonuna yaklaşıyoruz. Kampın Kocaeli ayağını iyi bitirelim dedik ve nitekim öyle de oldu. Sonuç onların daha iyi mesafe kat etmeleri açısından çok iyi oldu. Ama eksikliklerimiz yok mu? Var. Onları da gidermek için çaba sarf edeceğiz. Kanat varyasyonları gibi. Bunlarla alakalı çalışacağız. Daha zamanımız var önümüzde. Yavaş yavaş da olsa üstüne katarak ilerliyoruz. Mücadeleye ve tempoya yönelik futbol 3.ligde daha fazla. Kategori atladıkça daha çok; işi bilen, pozisyonunu bilen, küçük hatayı bile affetmeyen bir oyun oynanıyor. Geçen yıl da şahit oldunuz. Az pozisyona girip kazandığımız maçlar da oldu. Tecrübe çok önem arz ediyor. Tecrübeyi de maç oynayarak kapatmaya çalışıyoruz. Hatalarına da bir şey demiyoruz. Öğreniyorlar.  Süreç böyle ilerleyecek.”

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