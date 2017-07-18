Verimli muz fidanları üretildi

Doku kültürü yöntemiyle, emsallerinden daha verimli, virüs ve hastalıklardan ari 2 yeni muz fidanının üretimi yapıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesindeki ileri teknoloji laboratuvarında, daha önce tescil edilen bir çeşitten doku kültürü yöntemiyle, emsallerinden daha verimli, virüs ve hastalıklardan soyutlanmış 2 yeni muz fidanının üretimi yapıldı.

SONUÇ ALINIYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsünün Müdürü Davut Keleş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yüksek verimli ve hastalıklardan arındırılmış muz üretimine yönelik çalışmalarından sonuç almaya başladıklarını söyledi.