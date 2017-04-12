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Vertigo için egzersizler

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Vertigo için egzersizler
Baş dönmesi hissi yaratan vertigo hastalığını geçiren egzersizler nelerdir?

Vertigo baş dönmesi hissi şeklinde yaşanan bir rahatsızlıktır. Vertigo türlerinden olan benignpozisyonelvertigo iç kulaktaki sorunlar sebebiyle ortaya çıkar. Vertigo aynı zamanda iç kulağı etkileyen bazı hastalıkların bir belirtisi olarak da ortaya çıkabilir; örneğin Meniere hastalığı gibi.

Benignpozisyonelvertigo ve hastalığa bağlı vertigo denge problemlerine, kas gerginliğine, bitkinliğe ve mide bulantısına yol açabilirler. Vertigoyu önleyen egzersizler bazı belirtilerin daha hafif yaşanmasına veya geçmesine yardımcı olabilirler.

Vertigoyu önleyen egzersizlerden ilki tilt hareketleridir. Yatağınızın veya koltuğunuzun üstüne oturarak, ayaklarınızı sağlam bir şekilde yere koyun. Gözlerinizi kapatın. Hızlı bir şekilde vücudunuzu sağa yatırın. Koltuğunuzun veya yatağınızın üzerine düşün. Bu aşamada vücudun sağ yanı koltuk ya da yatak yüzeyinin üzerinde olacaktır. Boynunuzdan bükerek kafanızın yukarı bakmasını sağlayın.

Bu vertigoya yol açar. Geçmesini bekleyin. Geçtiğinde yavaş yavaş dik oturduğunuz pozisyona dönün. 30 saniye boyunca dinlenin. Vücudunuzu sola yatırın. Vücudunuz yüzeyin üzerindeyken boynunuzdan bükerek, kafanızı yukarı kaldırın. Tekrar vertigonun geçmesini bekleyin. Başlangıç pozisyonuna dönün. Bu egzersizi 5 kere Sabah, 5 kere de gece uygulayın.

Baş dönmesine nelerin sebep olduğunu fark edin. Sebep kafanızı bir şekilde döndürmeniz, kafanızın belli bir açıda olması ya da bir görüş alanı olabilir. Hangi hareketin vertigoya yol açtığını keşfettikten sonra bu hareketi kullandığınız bir egzersiz programı geliştirin. Egzersiz programı vertigonun üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır. Hareketi peş peşe 5 kere, haftada iki kez yapın. Başlarda sadece bir iki hareketle başlayın.

Örneğin vertigo kafanızı sağa çevirince oluyorsa, o alana odaklanın. Kafanızı sağa çevirin, sonra başlangıçtaki pozisyonunuza geri dönün. İlk seansta bu hareketi 4 kere daha tekrarlayın. Eğer birden fazla hareketin vertigoya sebep olduğunu görürseniz önce sadece 2 hareketi yapın. Vertigo azaldıkça egzersizinize 1-2 hareket daha ekleyin.

Vertigoyu önleyen egzersizlerden bir diğeri denge hissini geliştiren TaiChi’dir. Bu dövüş sanatı düşme ihtimalinizi azaltır. TaiChi duruşu ve eklemlerin hizalanmasını geliştirir, vücut ağırlığını düzgün dağıtır ve farkındalığı yükseltir. Basit bir egzersiz olan “top tutma”yı yapın. Ayaklarınızı omuz genişliğinde açın. Hafifçe dizlerinizi kırın.

Vücudun merkezinden bir yaşam enerjisi geldiğini hayal edin. Ellerinizle bu enerjiyi bir top tutar gibi çevreleyin, sağ avucunuz yere, sol avucunuz yukarı baksın. Egzersiz boyunca yavaş nefes alın. Yavaşça vücut ağırlığınızı sağa verin ve bu topu tutarken bir adım atın. Yavaşça vücut ağırlığınızı sola verirken, sola doğru hareket edin.

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