“VEYEKULUNE META HAZEL FETHU İNGÜNDÜM SADIKIN”

Makalemizin başlığına secde suresinin 28. Ayeti kerimesini koyarak başlıyorum. Maddi güçlerine güvenen inkârcılar, dün olduğu gibi bugünde alaylı bir üslupla müslümanlara, şöyle diyorlar; “ Eğer doğru söylüyorsanız, o fetih ne zaman” (secde 28)

İnkârcı şer güçlerin bu sorusuna nasıl cevap vereceğimizi Yüce Rabbimiz (CC) Hz. Peygamberimizin şahsında bizlere şu şekilde bildiriyor “ De ki, ‘İnkâr edenlere o fetih günü inanmaları bir fayda vermez ve onlara göz açtırılmaz.” (secde 29) bu ayeti kerimenin hemen arkasından “ şimdi onlardan yüz çevir ve bekle; çünkü onlarda beklemekteler.” (Secde 30)

Bu ayetleri müslümanlar çok iyi anlamalı ve ona göre hareket etmelidirler. Müslüman zaferi görmeden iman etmeli ve Rabbine güvenmelidir. Zafer görüldükten sonra iman etmenin hiçbir faydası yoktur. Nitekim dünyada Yüce Allah’ı inkâr edenler ahiret âleminde gerçeklerle yüzleştiklerinde, kesin bir dil ile iman ettiklerini ikrar edeceklerdir. Fakat bu ikrarları ve pişmanlıkları kendilerine hiçbir faydası olmayacaktır.

Şer güçleri cesaretlendiren sevinmelerine vesile olan zalimlerin maddi güçleri değildir. İslam dünyasının acı çekmesi, zalimlerin zulmü altında ezilmesi, namuslarının kirletilmesi, soykırıma tabi tutulması, vatanlarının işgal edilerek zenginliklerinin sömürülmesi, şer güçlerin ekonomik ve teknolojik üstünlüklerinden değil, müslümanların ümmet bilinciyle hareket etmeyerek tefrikaya düşmelerindendir.

Yüce Rabbimiz (CC) şöyle buyuruyor; [“ Hepiniz birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun birbirinizden ayrılmayın” (Ali İmran 103) “Allah’a ve Peygamberine itaatten ayrılmayın ve birbirinizle çekişmeyin, sonra içinize korku düşer ve kuvvetiniz elden gider. Sabırlı olun; Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”] (Enfal 46)

Şer odakların maddi güçlerine karşı İslam dünyasının güçsüz olduğu evhamına kapılarak, gemisini kurtaran kaptan misali, İslam ülkelerinin halkları şer güçlere ve onların işbirlikçisi hainlerle karşı sesiz kalırlarsa, yöneticileri saltanatlarını korumak uğruna, dünyayı sömüren İslam dünyasını kan gölüne çeviren şer güçlerle işbirliği yaparlarsa, İslam dünyası yaşadığı acılarlardan kurtulamayacaktır.

Müslüman kardeşlerime Kur’an-ı Kerimde gecen üç ayeti kerimeyi, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) birkaç hadisini ve kamuoyuna mal olmuş bazı atasözleri nakletme istiyorum.

Ayetler; [“Savaş size hoş gelmese de üzerinize yazıldı. Fakat olur ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa hakkınızda o bir hayırdır. Olur ki bir şeyi seversiniz, oysa o hakkınızda bir kötülüktür. Allah bilir siz bilemezsiniz.” (Bakara 216) “Ey iman edenler! Düşmana karşı her türlü savunma tedbirlerinizi alın. Onlara karşı küçük gruplar halinde veya topyekûn seferber olunuz.” (Nisa 71) “ Eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek hiç kimse yoktur. (Ali İmran 160) “ ..Mü’minlere yardım etmek üzerimize düşen bir haktır.” (Rum 47) ]

Hadisler: [“ Deveni bağla ondan sonra tevekkül et.” “Ahrette ait amellerin dışında, her türlü işte telaşa kapılmadan ve düşünerek hareket etmek hayırlıdır.” “ Dikkatli ve tedbirli hareket etmek Allah’tan, acelecilik şeytandandır.” “Müslüman bir delikten iki sefer ısırılmaz”]

Atasözleri { “Bir musibet bin nasihatten evladır.” “Su uyur düşman uyumaz.” “Akıllı insan, yumurtalarını aynı sepete koymaz.” “Köpeğin kurtla arkadaşlık etmesi, sürü için bundan daha büyük bir bela yoktur.” Musibetlerin iyi tarafı varsa, bize gerçek dostlarımızın kimler olduğunu öğretir.” “ Ayıdan post gâvurdan dost olmaz}

Yakın zamanda yaşadığımız siyasi, sosyal ekonomik ve kültürel olayları objektif bir şekilde masaya yatırıp, bağımsız bir akıl ve vicdanla düşünenler, yukarıda nakletmeye çalıştığım ayet, hadis ve atasözlerinden gerekli dersleri çıkaracaklarından eminim.

Zalimlerin ve işbirlikçi hainlerin, ellerinden gelen her türlü ihaneti yaparak, Türkiye gemisini batırmak için yaptıkları alçak saldırılarını milletimiz yaşayarak görmüştür. Hiçbir Türk vatandaşı, fiili veya sözlü, Türkiye gemisini batırmaya çalışan zalimlerle ne doğrudan nede dolaylı bir şekilde basit siyasi getirileri için dostluk kuramaz dost görünemez. Bu şekilde bir görüntü verenleri milletimiz asla affetmez.

Özgürlükleri istismar eden hainlere müsamaha göstermek zulümdür. Ahlaki ve manevi değerlerimize milli ve yerli duygularımızı hafife alarak eleştirmek, ülkemizi şer güçlere şikâyet eden, zalimlerle işbirliği yapan alçakları savunmak özgürlük değildir.

Dış dünyanın ağzıyla konuşarak ülkenin siyasi ve ekonomik istikrarını bozmaya çalışan gazetecilerin haberlerine, siyasetçilerin açıklamalarına asla itibar etmemeliyiz. 2014 yılında yaşanan petrol krizi nedeniyle, Amerikan istihbarat örgütü CİA Türkiye DEAŞ’ den petrol satın aldığı iddia etmişti. 16-Aralık -2016 tarihinde yanlış istihbarat aldık diyerek Türkiye”den özür dilediler. Gecikmiş adalet, adalet olmadığı gibi, gecikmiş özür de özür değildir.

Alınması gereken tedbirlere gelince, milli ve manevi değerlerimize saldıran ve iflah olmayan güruha, hukuk içinde gerekli uyarılar yapılmalıdır. Mankurtlaşmış (Milli kimliğinden uzaklaştırılan içinde bulunduğu toplumun manevi değerlerinden yabancılaşan, efendilerinin yap dediğini sorgulamadan yapan köle ruhlu insan) hainleri hizaya sokacak bir kanun yoksa geç kalmadan herkesin anlayacağı bir şekilde yasal bir düzenleme yapılmalıdır.

Tecavüzcüyü, katili, Devlete isyan ederek, ülkenin bölünmesine çalışan, sivil ve resmi görevlileri şehit eden vatan hainleri için idam yasası geri getirilmelidir. Her şey ayan beyan ortada iken, hala tedbirde gevşeklik yapılırsa son pişmanlık fayda vermeyecektir.

Ülkenin ve milletin yararına hizmet etme gayesiyle yola çıkanlar özelikle siyasetçilerimiz konuşmalarına çok dikkat etmelidirler. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu AK partisine muhalefet etmek için “Kan dökmeden başkanlığı getiremezsiniz” CHP milletvekili Eren Erdem; “ Başkanlığın gelmemesi için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız” Selahattin Demirtaş; “ Başkanlık gelirse Türkiye’de çok kan dökülür.” Bu gibi ve benzeri cümleleri kuranların, “Teröre karşı her türlü desteği vermeye hazırız” cümlesi ister istemez havada kalıyor.

Siyaset; bilgi, beceri, kabiliyetin yanına tecrübeye ihtiyacı vardır. Kendine güvenen siyasetçiler zaman ve mekân ayarlı konuşmalara dikkat ederler, psikolojik bir eziklikle konuşmazlar. “Hatadan dönmek fazilettir” anlayışıyla hareket edenler, zalimlerin kurmuş oldukları tuzakları Yüce Allah’ın izniyle hainlerin başlarına geçireceklerdir. Vesayet savaşlarını tezgâhlayan şer güçler, kurdukları terörist piyon örgütlerle, çıkardıkları siyasi ve ekonomik krizlerle, dış destekli darbe girişimleriyle ülkemizi ve İslam dünyasını parçalamak istiyorlar.

Vesayet savaşlarıyla baş etmenin en önemli yolu, ümmet bilinciyle maddi güçlerimizi birleştirerek, Kur’an ve sünnete sımsıkı sarılmaktan geçtiğine inanmalıyız. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Y. Allah’tan rahmet, yaralılarımız acil şifalar dilerken, başta Cumhurbaşkanımıza ve diğer yetkililere ve aziz milletimize hayırlı ömürler diliyorum. Mekke fethinin manevi lezzetinden İslam ümmetini Yüce Rabbim (CC) mahrum etmesin. Âmin