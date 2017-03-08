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Vinçteki sac rulonun çarptığı işçi öldü

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Vinçteki sac rulonun çarptığı işçi öldü
Darıca'da bir boru fabrikasında çalışan 22 yaşındaki Sergen Karataş, vinçte yüklü sac rulonun çarpması sonucu öldü.

Olay, Osmangazi Mahallesi Aşuroğlu Caddesi'nde bulunan bir boru fabrikasında meydana geldi. Sergen Karataş üretim bandında etiketleme çalışması yaparken, vinçte yüklü sac rulosu çarptı. Yaralanan Sergen Karataş hemen fabrika çalışanları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Sergen Karataş burada yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Sergen Karataş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

Sergen Karataş'ın bir süre önce askerden geldiği ve yaklaşık 6 ay önce fabrikada çalışmaya başladığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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