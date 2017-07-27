VIP kombine satışı yapılacak

Kocaelispor yönetim kurulu yaptığı açıklamada VIP kombine satışının yapılacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Yeni Stadyumun açılışı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne devrinin ne zaman yapılacağının henüz belli olmaması, Yeni Stadyum Giriş Kapıları Turnike Sistemlerinde bilet okuyucuların ve yazılımlarının tamamlanmaması gibi nedenlerden dolayı taraftarlarımızın heyecan ile beklediği Kombine Kart basım ve dağıtımına bugüne dek maalesef başlayamadık.

Taraftarlarımızın heyecanını anlayışla karşılamakla birlikte, bu belirsizlikler nedeniyle Kulüplerin sezon başı ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir gelir kalemi olan Kombine Kart satışlarını yapamamak, TFF ve Spor Toto gibi tüm gelirleri zaten hacizli olan Kulübümüzü oldukça zora sokmaktadır.

Bu soruna ancak geçici bir çözüm olarak; adet olarak az miktarda olan fakat Kombine Kartlarda en fazla geliri elde ettiğimiz VIP Tribün için, 650 adet Geçici Kombine Kartı dağıtıma çıkarabilmekteyiz. 1000 TL bağış karşılığında verilecek olan VIP Sezonluk Giriş Kartları her iki stadyumda da cezalı maçlar ve Yönetim Kurulumuzca belirlenebilecek en fazla 2 maç hariç geçerli olacak ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilebilecektir.

Sanayi Fuarı içinde bulunan Kulüp Binamızda bugünden itibaren 1000 TL bağış yapanlara, bağış makbuzları ve VIP Tribün Kombine Kartları teslim edilebileceği gibi Kulüp Binasına gitme imkanı olmayanların 0(262) 331 10 89 nolu Kulüp telefonumuza yapacakları talep ile adreslerine de dağıtım sağlanacaktır.

Aynı geçici çözümü diğer tribünler için gerçekleştirebilmek adet ve fiyat nedeniyle maalesef ekonomik ve mümkün değildir.

Bu nedenle; Yeni Stadyuma geçiş tarihimizin netleşmesi ve bilet okuyucu sistemlerin tamamlanması sonrasında, diğer tribünlere Kombine Kart yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zamana hazır olacağına ve kalan maç sayısına bağlı olarak ücretleri, Yönetim Kurulumuzca ayrıca değerlendirilecektir. Bu süreçte, stadyuma giriş için maçlık bilet basımı ve dağıtımı yapılacaktır.

Önceki 2 sezon da olduğu gibi, bu sezon da Kombine Kartlarımıza reklam veren Karaaslan Makina sahibi Sayın Yaşar İtmiş'e desteği için bu vesileyle bir kez daha teşekkür ederiz.

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU