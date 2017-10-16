Virajı alamayan araç tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza Gebze'de meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, Kirazpınar Mahallesi Şehit Ali Gaffar Okkan Caddesi üzerinde seyir halinde olan Aydoğan Özdemir yönetimindeki 34 DR 4649 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan virajı alamayarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine hemen Jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri takla atan otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Aydoğan Özdemir’i bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aydoğan Özdemir daha sonra ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, kazanın yaşandığı cadde üzerinde herhangi bir uyarı levhası bulunmaması da dikkat çekti.